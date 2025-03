Šef Primarka odstupio zbog optužbi za neprimjereno ponašanje

Podijeli :

ANDY BUCHANAN / AFP

Paul Marchant "priznao je svoju pogrešku u procjeni", rekao je vlasnik Primarka Associated British Foods u ponedjeljak.

Šef niskotarifnog trgovačkog lanca Primark podnio je ostavku koja stupa na snagu trenutačno nakon pritužbe jedne žene na njegovo ponašanje u društvu.

Priznao grešku

Odlazak Paula Marchanta uslijedio je nakon istrage o optužbama, navodi se u priopćenju koje je u ponedjeljak objavila Primarkova matična tvrtka Associated British Foods, a prenosi Euronews.

“Marchant je surađivao s istragom, priznao je svoju pogrešku u procjeni i prihvaća da su njegovi postupci bili ispod standarda koje očekuje ABF”, stoji u priopćenju.

“Ispričao se dotičnoj osobi, Upravi ABF-a, kao i svojim kolegama iz Primarka i ostalima povezanima s poslom”, dodaje se.

Pariz: Policija oslobodila 18 taoca iz trgovine Primark

ABF je naglasio da nastoji osigurati radno mjesto puno poštovanja za sve zaposlenike, a izvršni direktor George Weston istaknuo je da je “neizmjerno razočaran”.

“Naša kultura mora biti, i jest, veća od bilo kojeg pojedinca”, rekao je Weston.

Privremeni zamjenik

Eoin Tonge, trenutno financijski direktor ABF-a, zamijenit će privremeno prethodnika Marchanta.

Prije nego što se pridružio Primarku kao COO 2009. i napredovao do uloge izvršnog direktora kasnije te godine, Marchant je prethodno radio za robne marke, uključujući Topman, Debenhams, River Island i New Look.

Primark se brzo proširio pod Marchantom, više nego udvostručivši broj svojih trgovina tom periodu.

ABF, koji također posjeduje manje brendove koji se ne odnose na odjeću, uključujući Ovaltine, Ryvita i Twinings, donio je prihod od 24,0 milijarde eura prošle godine, u usporedbi s 23,7 milijardi eura koliko je zaradio godinu prije toga.

Na Primark otpada otprilike polovica tog ukupnog iznosa.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Jedna namirnica smrt je za srce i krvne žile, a svi je jedemo HEP upozorava građane: Stiže velika promjena u obračunu struje