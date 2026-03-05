Plenković otkrio iznos prosječne mirovine s najnovijim usklađivanjem

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donijelo je odluku o usklađivanju mirovina s 1. siječnja te su one usklađene za 2,68 posto, što znači da bi, kada se ta sredstva retroaktivno doznače našim umirovljenicima, sveukupna prosječna mirovina nakon usklađivanja trebala biti od početka siječnja oko 724 eura, izvijestio je Plenković na sjednici Vlade.