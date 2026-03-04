Oglas

HZMO

Poznato kad kreće isplata mirovina i što će biti s ukidanjem penalizacije

Hina
04. ožu. 2026. 10:17
Isplata mirovina za veljaču počet će u petak 6. ožujka, dok će se ukidanje penalizacije provesti naknadno, najkasnije do 31. ožujka 2026. godine, a isplata se planira i prije zakonskog roka, izvijestio je u srijedu Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

"Obavještavamo korisnike prijevremenih starosnih mirovina da će se ukidanje smanjenja polaznog faktora, tzv. penalizacije, sukladno odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju (ZOMO) provesti naknadno, a najkasnije do 31. ožujka 2026. godine", izvijestio je u srijedu HZMO.

Isplata uvećanih prijevremenih starosnih mirovina planira se i prije zakonski definiranog roka, o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena.

Naime, prema odredbama ZOMO-a koje su na snazi od 1. siječnja 2026., korisnicima prijevremene starosne mirovine ukida se smanjenje polaznog faktora od prvog dana idućeg mjeseca nakon što navrše 70 godina života.

Mirovinu bez smanjenja polaznog faktora HZMO će odrediti po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

Teme
HZMO mirovina mirovine umirovljenici

