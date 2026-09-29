Plenković poslao zahtjev za plaćanje NPOO-a u iznosu od 2,7 milijardi eura

Naglašeno je da je Hrvatska, od početka provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), jedna od najuspješnijih država članica u provedbi i u korištenju sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost. To je i glavni instrument paketa “EU Nove generacije”, osmišljen za potporu gospodarstvima EU-a da iz krize uzrokovane koronavirusom izađu snažnija i otpornija.