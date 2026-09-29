DEVETI I DESETI ZAHTJEV
Plenković poslao zahtjev za plaćanje NPOO-a u iznosu od 2,7 milijardi eura
Predsjednik Vlade Andrej Plenković je poslao objedinjeni završni, deveti i deseti, zahtjev za plaćanje Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) u iznosu od 2,7 milijardi eura, izvijestila je Vlada na svojim internetskim stranicama.
U vladinom priopćenju je navedeno da je završetak svih mjera bio 31. kolovoza, a evaluacija Europske komisije i Gospodarskog i financijskog odbora EU-a te završna plaćanja za preostala 153 pokazatelja očekuje se do kraja 2026. godine.
“Mi smo kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti proveli 78 reformi, kroz 162 reformska pokazatelja realizirali 244 investicijska pokazatelja. Do sada smo ostvarili 100 postotnu uspješnost”, rekao je premijer Plenković u utorak na sjednici vlade.
Unatoč kratkim rokovima i složenosti projekata, istaknuto je u vladinom priopćenju, slanjem završnog zahtjeva za plaćanje zaokružuje se učinkovita provedba.
Naglašeno je da je Hrvatska, od početka provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), jedna od najuspješnijih država članica u provedbi i u korištenju sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost. To je i glavni instrument paketa “EU Nove generacije”, osmišljen za potporu gospodarstvima EU-a da iz krize uzrokovane koronavirusom izađu snažnija i otpornija.
Po omjeru raspoloživih sredstava i godišnjeg BDP-a od 13 posto, navedeno je, Hrvatska se pozicionirala na samom vrhu Europske unije, odmah iza Grčke kojoj je udio u BDP-u bio 16 posto, što potvrđuje važnost NPOO-a za transformaciju hrvatskog gospodarstva i društva.
“Mislimo da smo zaista učinili maksimum u proteklih pet godina u provedbi instrumenta EU Iduće generacije, time osigurali značajne sredstva za brojne sektore ulaganja uključujući i obnovu od potresa”, istaknuo je Plenković.
Dodao je da nakon slanja zahtjeva slijedi završna evaluacija Europske komisije te gospodarskog i financijskog odbora, dok bi završna plaćanja trebala bi biti realizirana krajem ove godine.
Uspješnost NPOO-a, napomenuto je u vladinom priopćenju, ne mjeri se samo iznosom povučenih sredstava, već reformama i ciljevima koje države članice moraju provesti i dokazati kako bi ostvarile pravo na isplatu.
Vlada je navela i da je Hrvatska do sada povukla 7,3 milijarde eura i na temelju potvrde Europske komisije zabilježila stopostotnu uspješnost u provedbi reformi i investicija obuhvaćenih dosadašnjim zahtjevima.
U priopćenju je objašnjeno da NPOO obuhvaća reforme i ulaganja u različitim dijelovima društva i države - od javne uprave, pravosuđa, zdravstva, tržišta rada, socijalne zaštite i obrazovanja, preko energetike, prometa i digitalizacije, do energetske obnove i jačanja konkurentnosti gospodarstva.
Sve to, zaključeno je, pridonijelo je i napretku kreditnog rejtinga Hrvatske, koju su vodeće svjetske rejting agencije svrstale kategoriju s investicijskim rejtingom „A“.
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