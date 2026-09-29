Odvjetnik ZET-ovog sindikata: "Pozivam građane da se ne okreću protiv vozača ZET-a"

Odvjetnici sindikata, s druge strane, smatraju da štrajk nije preuranjenim pa time niti nezakonit te da šteta za koju se privremenoj mjeri i tužbi poziva ZET ne može biti razlog da štrajk bude nezakonit. Dodali su i da je šteta koja nastaje obustavom rada očekivana, uobičajena i po zakonodavcu dozvoljena posljedica sindikalne akcije kao što je štrajk.