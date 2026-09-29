Boženko Lozo
Odvjetnik ZET-ovog sindikata: "Pozivam građane da se ne okreću protiv vozača ZET-a"
Nakon što je Županijski sud u Zagrebu u utorak odbio prijedlog ZET-a za određivanje privremene mjere zabrane štrajka, odvjetnik ZET-ovog sindikata Boženko Lozo kazao je da su djelomično uspjeli u svojem zahtjevu te pozvao građane da se ne okreću protiv vozača ZET-a.
"Pozivam građane Zagreba da ne nasjedaju i da se ne okreću protiv vozača ZET-a koji rade mukotrpan posao osam sati dnevno u gradu koji je postao stresno prometno središte kakvog nema nigdje u svijetu. Te ljude treba ipak malo više poštovati", rekao je Boženko Lozo.
Pravni zastupnik ZET-ovog sindikata istaknuo je da radnici ZET-a traže svoja prava te poručio da se umirovljenici s malim mirovinama moraju boriti da one budu veće, jer za to nisu krivi ZET-ovi vozači.
"Jučer smo čuli zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da nikakva šteta nije nastala u Gradu Zagrebu, a koji financira rad ZET-a, a neće nastati ni ubuduće jer su ZET-ove karte besplatne", dodao je.
Upitan zašto misli da su karte ZET-a besplatne, Lozo je odgovorio da se one subvencioniraju. Upitan da precizira tko te karte subvencionira, odvjetnik je odgovorio kako on nije iz ZET-a i uputio novinare da upitaju ZET. "To je podatak kojeg sam dobio", nadodao je.
Na pitanje gdje se u pravnoj borbi između Grada Zagreba i ZET-ovog sindikata nalaze građani koji koriste usluge ZET-a, Lozo je odgovorio da su građani najveća vrijednost ovog grada i zemlje.
"Zato ih treba zaustaviti da odlaze u Njemačku. Hrvatski vozač će otići tamo, a mogao bi ga zamijeniti netko tko će doći iz države s jednom asfaltnom cestom, a to se već događa u nekim javnim poduzećima u Hrvatskoj", istaknuo je.
Zagrebački Županijski sud u utorak je odbio prijedlog gradskog prijevoznika ZET-a za određivanje privremene mjere zabrane štrajka, nakon što je istu odluku drugo sudsko vijeće donijelo i u slučaju štrajka u Zagrebačkom holdingu.
Sutra konačne presude u oba predmeta
Odluku u slučaju ZET-a donijelo je sudsko vijeće u kojem je izvjestiteljica Lidija Bošnjaković, inače supruga bivšeg HDZ-ovog ministra Dražena Bošnjakovića koji je sada ustavni sudac.
Konačnu presudu u sporu ZET-a protiv Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Sindikata vozača i prometnih radnika ZET Zagreb te Sindikata autobusnog - tramvajskog prometa Hrvatske sutkinja Bošnjaković objavit će sutra u 11.30 sati.
Kao i u prethodnom postupku odvjetnici gradske tvrtke navodili su da sindikati nisu smjeli u štrajk prije nego što su utvrđeni poslovi koji se ne smiju blokirati, ali i dok je na snazi nastavak primjene odredbi iz Kolektivnog ugovora.
Odvjetnici sindikata, s druge strane, smatraju da štrajk nije preuranjenim pa time niti nezakonit te da šteta za koju se privremenoj mjeri i tužbi poziva ZET ne može biti razlog da štrajk bude nezakonit. Dodali su i da je šteta koja nastaje obustavom rada očekivana, uobičajena i po zakonodavcu dozvoljena posljedica sindikalne akcije kao što je štrajk.
Odvjetnici sindikata istaknuli su i da gradonačelnik nije pristupio pregovorima u dobroj vjeri te podsjetili na njegovu izjavu da ZET zbog štrajka ne trpi štetu. Odvjetnik ZET-a odgovorio je da šteta nije samo financijska već je u pitanje dovedeno funkcioniranje javnog prometa u milijunskom gradu.
U ranijem postupku Županijski sud u Zagrebu u utorak je odbio prijedlog Zagrebačkog holdinga za određivanje privremene mjere obustave štrajka, a konačnu presudu o zakonitosti štrajka u sporu protiv tri sindikata objavit će u srijedu u 10.30 sati.
Obrazlažući odluku, sutkinja Ksenija Jakovčević istaknula je da Holding nije pravno utemeljio svoj zahtjev, odnosno da nije učinio vjerojatnim razloge koji bi opravdavali donošenje privremene mjere, odnosno zabrane štrajka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare