HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Utrka ideja za održivi razvoj - bliži se prvi Maraton znanja
Za sve studente koji vole izazove, Hrvatsko katoličko sveučilište 2. listopada u svojoj knjižnici priprema jedinstven događaj – Maraton znanja, 24-satno interdisciplinarno natjecanje u rješavanju problemskih zadataka.
Oglas
Nadtema premijernog izdanja Maratona znanja jest održivi razvoj, uz institucijsko pokroviteljstvo Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.
Studenti će u četveročlanim timovima analizirati stvarni društveni izazov održivog razvoja iz perspektive odabrane kategorije: komunikologije, medicine, povijesti, prava, psihologije, sestrinstva, sociologije, tehnologije ili interdisciplinarnog područja.
Poseban koncept ovog natjecanja omogućuje korištenje "šalabahtera", odnosno isključivo pisanih izvora literature: knjiga, skripti, bilježaka i građe iz sveučilišne knjižnice, uz zabranu korištenja elektroničkih uređaja tijekom natjecanja. Cilj ove nespecifične "utrke" upravo je razvoj vještina pronalaženja i korištenja kvalitetnih informacija, nasuprot oslanjanju na brzu internetsku pretragu.
Kako ističu organizatori, Maraton znanja više je od natjecanja: prilika je to za druženje i stjecanje novih iskustava, ali i jedinstven spoj testiranja vlastitog znanja i kreativnosti, uz timski rad i snalažljivost pod vremenskim pritiskom.
Prijaviti se mogu svi studenti u Hrvatskoj, a za sudjelovanje je potrebno okupiti četveročlani tim te odabrati kategoriju u kojoj žele razviti rješenje. Dodatna pogodnost čeka timove koji se prijave od danas: sponzor Končar u potpunosti pokriva trošak kotizacije za prvih pet novoprijavljenih timova.
Stručni žiri vrednovat će rad i rješenja timova prema kriterijima razumijevanja problema, kvalitete analize, inovativnosti, izvedivosti i očekivanog društvenog učinka. Pobjednički tim očekuje glavna novčana nagrada u iznosu od 2000 eura, a najuspješniji natjecatelji pojedinih kategorija osvojit će posebne nagrade partnera projekta, poput pristupa premium digitalnim alatima i edukativnim sadržajima.
Više informacija i prijave dostupni su na web-stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas