Teslin sustav samostalne vožnje s nadzorom odobren u Hrvatskoj

"Tesla upotrebljava ogromnu količinu anonimiziranih podataka o vožnji iz stvarnog svijeta kako bi trenirala značajku potpuno samostalne vožnje (s nadzorom) da pravilno reagira u najstresnijim svakodnevnim situacijama, a istovremeno osigurala da ceste budu sigurnije za vas i za druge sudionike u prometu. Kad je funkcija aktivirana, vozilo će vas samo odvesti gotovo bilo kamo uz aktivan nadzor i minimalne intervencije s vaše strane", navodi se na internetskoj stranici Tesle.