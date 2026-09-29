Izraelski zračni udar ubio troje u Gazi, uključujući Hamasovog zapovjednika

Kasnije u utorak, u izraelskom zračnom napadu u blizini medicinske klinike u izbjegličkom kampu Jabalia poginula je još jedna osoba, čime je broj poginulih u Gazi tijekom dana porastao na najmanje troje, prema navodima medicinskih djelatnika. Izraelska vojska priopćila je da je u tom području ciljala jednog pripadnika naoružane skupine.