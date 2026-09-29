Izz al-Din Al-Beik
Izraelski zračni udar ubio troje u Gazi, uključujući Hamasovog zapovjednika
U izraelskom zračnom napadu u utorak je ubijeno troje ljudi, među kojima je Izz al-Din Al-Beik, zapovjednik na čelu vojnog krila Hamasa na sjeveru Pojasa Gaze, objavili su izraelski i palestinski dužnosnici.
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Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar obrane Israel Katz priopćili su da je izraelska vojska ciljala i ubila Izza al-Dina Beika, za kojeg tvrde da je sudjelovao u planiranju napada i novačenju boraca.
Hamas je u priopćenju potvrdio Beikovu smrt te naveo da je bio jedan od zapovjednika koji su predvodili napad na Izrael 7. listopada 2023., nakon kojega je izbio rat u Gazi.
Medicinski djelatnici kazali su da je izraelski napad rano ujutro pogodio stambenu zgradu u četvrti Nasr u gradu Gazi. Osim Beika, od zadobivenih je ozljeda preminula još jedna osoba, priopćile su zdravstvene vlasti.
Kasnije u utorak, u izraelskom zračnom napadu u blizini medicinske klinike u izbjegličkom kampu Jabalia poginula je još jedna osoba, čime je broj poginulih u Gazi tijekom dana porastao na najmanje troje, prema navodima medicinskih djelatnika. Izraelska vojska priopćila je da je u tom području ciljala jednog pripadnika naoružane skupine.
Izrael, koji tvrdi da Hamas ponovno naoružava svoje snage i izvodi napade kršeći primirje dogovoreno u listopadu, posljednjih je tjedana pojačao napade na tu skupinu.
Izraelska vojska navodi da je ovog mjeseca ubila najmanje 20 pripadnika Hamasa, među kojima i neke koje je identificirala kao više zapovjednike, sudionike napada 7. listopada 2023. ili osobe koje su držale izraelske taoce.
Hamas negira da pokušava izvoditi napade ili obnoviti svoj arsenal te optužuje Izrael za potkopavanje sporazuma o Gazi.
Primirje uz posredovanje SAD-a, dogovoreno prošle godine, predviđa postupnu obnovu tog područja. No malo je napretka postignuto jer pregovarači nisu uspjeli postići dogovor o uvjetima pod kojima bi se Hamas razoružao, a Izrael povukao svoje snage. Izraelski zračni napadi i dalje traju.
Najmanje 1.400 Palestinaca ubijeno je u Gazi od stupanja primirja na snagu, prema podacima zdravstvenih vlasti na tom području, dok izraelska vojska navodi da su poginula četiri izraelska vojnika.
Palestinske vlasti navode da je više od 73.000 ljudi ubijeno u izraelskoj ofenzivi na Gazu.
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