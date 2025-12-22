Sindikati: "Vlada je prekinula socijalni dijalog, a kolektivno pregovaranje - ne postoji"

Naveo je da su pregovori o dodatku Temeljnom kolektivnom ugovoru i osnovici plaće započeli još u lipnju, ali da su posljednji održani prije više od mjesec dana te da od tada nema stvarnog nastavka socijalnog dijaloga. Upozorio je da je reforma koeficijenata donesena nezakonito jer nije provedeno prethodno vrednovanje radnih mjesta.