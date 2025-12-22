Sindikati: "Vlada je prekinula socijalni dijalog, a kolektivno pregovaranje - ne postoji"

Predstavnici obrazovnih sindikata poručili su u ponedjeljak da je Vlada prekinula socijalni dijalog sa sindikatima, upozorivši da je stanje u javnim službama loše te da kolektivno pregovaranje praktički više ne postoji.
"Božićna čestitka za 250.000 vladinih zaposlenika"
Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin izjavio je da je Vlada svojim zaposlenicima poslala poruku da su im njihova pozicija, interesi i status nebitni.
"Vlada je svojim zaposlenicima poslala poruku da s njihovim predstavnicima uopće ne želi razgovarati", rekao je Kroflin, ocijenivši da je to "božićna čestitka za 250.000 Vladinih zaposlenika".
Upozorio je da je Vlada ranije povećavala plaće mimo sindikata, koristeći dodatke i izmjene koeficijenata uoči izbora, čime je, kako je rekao, "instrumentalizirala jednu ozbiljnu financijski izuzetno tešku reformu za svoje kratkotrajne partikularne interese".
Što im nudi Vlada?
Istaknuo je kako njima Vlada nudi 0,42 posto povećanje plaća za iduću godinu, oni to odbijaju.
Posebno je kritizirao Sindikat hrvatskih učitelja i njegovu predsjednicu Sanju Šprem, tvrdeći da je taj sindikat u protekle dvije godine opstruirao svaku aktivnost triju sindikata i time pomogao Vladi da razjedini sindikalnu scenu.
Naveo je da su pregovori o dodatku Temeljnom kolektivnom ugovoru i osnovici plaće započeli još u lipnju, ali da su posljednji održani prije više od mjesec dana te da od tada nema stvarnog nastavka socijalnog dijaloga. Upozorio je da je reforma koeficijenata donesena nezakonito jer nije provedeno prethodno vrednovanje radnih mjesta.
U pregovorima 11 reprezentativnih sindikata
Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Zrinko Turalija rekao je da u pregovorima o dodatku TKU sudjeluje 11 reprezentativnih sindikata, ali da su aktivna samo tri, Školski sindikat Preporod, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja.
Istaknuo je da Vlada ne pokazuje interes ni za nastavak pregovora o dodatku Temeljnom kolektivnom ugovoru, ni za početak pregovora o granskim kolektivnim ugovorima, niti za poštivanje ranije potpisanih sporazuma koji imaju snagu kolektivnog ugovora.
Predrag Marković iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja upozorio je da je stanje na sindikalnoj sceni najgore u posljednjih 35 godina.
"Kolektivnog pregovaranja nema. Ono stoji mrtvo na papiru", rekao je Marković, ocijenivši da je situacija "kritična i katastrofalna".
