Sindikat znanosti: Razaranje socijalnog dijaloga ne mogu prikriti ni pohvale Piletiću

Iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja u subotu su ocijenili da ministar rada i mirovinskog sustava Marin Piletić ne stvara socijalni dijalog nego ga razara, a razaranje socijalnog dijaloga ne mogu, kažu, prikriti ni premijerove pohvale ministru u Hrvatskom saboru.
Oglas
"Pohvale koje je premijer Plenković u Hrvatskom saboru uputio ministru Piletiću u snažnom su raskoraku sa stvarnim iskustvima Sindikata znanosti u području socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja", istaknuli su u priopćenju iz tog sindikata kojeg potpisuje glavni tajnik Matija Kroflin.
Ocijenili su i da se mjesecima nižu afere vezane uz inkluzivni dodatak, socijalne naknade i kaos u sustavu socijalne skrbi, a za to vrijeme, kako dodaju, iz fokusa javnosti izmiče činjenica da je ministar Piletić i u području radnih odnosa i pregovora sa sindikatima "proizveo duboku i trajnu štetu".
Podsjetili su da je ministar ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić javno izjavljivao da će 'razgovarati samo sa sindikatima koji podupiru politiku Vlade'.
"Vrijeme je pokazalo da to nije bila nespretna izjava, nego jasna i promišljena poruka. U praksi smo se uvjerili da ministar Piletić ne gradi socijalni dijalog, već ga svjesno razara. Sustavno potiče podjele među sindikatima, ne pregovara, nego pregovore fingira", ustvrdili su iz Sindikata znanosti.
Naveli su i da je Piletić jedini ministar koji je pregovore o osnovici započeo još u lipnju, a nije ih završio ni u prosincu.
Također su naveli da u posljednje tri godine, otkako je odgovoran za socijalni dijalog, nijedan sustav javnih službi nema granski kolektivni ugovor.
"Vlada već drugu godinu zaredom nema dogovor sa sindikatima javnih službi o osnovici, a razina njezine posvećenosti kolektivnom pregovaranju najniža je u posljednjih deset godina", upozorili su te ustvrdili da je funkcija Gospodarsko-socijalnog vijeća, pod vodstvom ministra Piletića, "svedena na platformu za promidžbu Vladine politike", umjesto da bude forum za tripartitnu raspravu i pokušaje rješavanja ključnih ekonomskih i socijalnih pitanja.
"Takvo postupanje nije u interesu radnika ni demokracije, ali očito jest u interesu Vlade – jer premijer ne hvali ministra koji gradi socijalni dijalog i razvija institucije, nego onoga koji ih uspješno razgrađuje", smatraju u Sindikatu znanosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas