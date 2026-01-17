Sindikat znanosti: Razaranje socijalnog dijaloga ne mogu prikriti ni pohvale Piletiću

Ocijenili su i da se mjesecima nižu afere vezane uz inkluzivni dodatak, socijalne naknade i kaos u sustavu socijalne skrbi, a za to vrijeme, kako dodaju, iz fokusa javnosti izmiče činjenica da je ministar Piletić i u području radnih odnosa i pregovora sa sindikatima "proizveo duboku i trajnu štetu".