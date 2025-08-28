Pokrenuta kampanja s ciljem jačanja posezone u Hrvatskoj

"Zajedničkom kampanjom javnosti želimo približiti Hrvatsku kao cjelogodišnju destinaciju koja zahvaljujući svojim autentičnim doživljajima, autohtonosti, prirodnim ljepotama i kulturnom bogatstvu privlači turiste i izvan glavnih ljetnih mjeseci. Bitno nam je naglasiti prednosti koje nam posezona u tom vidu donosi, kao što su manje gužve, ugodna klima i pristupačnije cijene, što dodatno motivira goste na putovanje u Hrvatsku tijekom rujna, listopada, ali i kasnije. Vjerujemo da suradnjama poput ove s Mastercardom, stvaramo temelje za održiviji turizam te osnažujemo prepoznatljivost naše zemlje kao sigurne i atraktivne turističke destinacije tijekom cijele godine“, rekao je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.