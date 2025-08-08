Poznata njemačka tvrtka koja trenutno zapošljava 5.000 radnika najavila gašenje radnih mjesta

Unatoč stabilnim poslovnim brojkama, proizvođač kočnica Knorr-Bremse sa sjedištem u njemačkom gradu Münchenu planira smanjiti broj zaposlenih. Pogođeni su radnici na nekoliko lokacija.
Proizvođač kočnica za kamione i vlakove Knorr-Bremse planira smanjiti broj radnih mjesta kao dio svog strateškog programa “Boost”, pišu njemački mediji. Prema riječima glasnogovornika tvrtke, oko 200 radnih mjesta je ugroženo u tvornici u Münchenu. U Njemačkoj je ukupno zaposleno oko 5.000 radnika.
Interna prezentacija u koju su njemački mediji imali uvid identificira najmanje 700 ugroženih radnih mjesta diljem Njemačke. To odgovara otprilike 13 posto radne snage u Njemačkoj. Prema pisanju medija, očekuje se da će u Münchenu biti pogođeno više od 300 radnih mjesta.
Dobrovoljni program umjesto otpuštanja
Prema izvješću, tvrtka se od srpnja posebno obraća radnicima u vezi djelomičnog umirovljenja ili sporazuma o raskidu. Prema informacijama tvrtke, dobrovoljni program u odjelu “Željeznica” dobro je započeo. Iz današnje perspektive, operativna otpuštanja mogla bi se izbjeći.
Sličan program je na snazi i u odjelu za kamione. Smanjenje broja radnih mjesta dio je dugoročne mjere i nije povezano s američkom tarifnom politikom, navedeno je.
Posao značajno raste
Unatoč planiranom smanjenju broja radnih mjesta, poslovna situacija ostaje stabilna. U prvoj polovici 2025. prodaja je neznatno pala s 3,99 milijardi eura na 3,96 milijardi eura. Neto dobit smanjila se s 313 milijuna eura na 294 milijuna eura.
Posao željezničkih kočnica pokazao se posebno dobro. Prodaja je porasla za oko deset posto na nešto manje od 2,2 milijarde eura. Primljene narudžbe porasle su za 18 posto.
S druge strane, odjel kočnica za kamione zabilježio je pad prodaje, primljenih narudžbi i zaostataka. Ovaj razvoj događaja pripisuje se općem padu tržišta. Tvrtka ostaje posvećena Njemačkoj kao lokaciji proizvodnje – nedavno je najavljeno proširenje pogona za kamione u Aldersbachu, prenosi Fenix Magazin.
