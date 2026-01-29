Primorac: Državne financije ostavljam u "prilično dobrom" stanju

Vlada ga je nominirala za dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB), a Primorac je rekao da je to prilika koja se "doista rijetko otvara" i koja će omogućiti Republici Hrvatskoj, odnosno njemu kao članu kojeg RH nominira, sudjelovanje u radu Upravnog vijeća EIB-a, banke koja je svojim financijskim potencijalom pridonijela jačanju ulaganja, razvoju infrastrukture, tržišta kapitala, mobiliziranju štednje i općenito gospodarskom rastu i razvoju država članica EU-a. pa tako i Hrvatske.