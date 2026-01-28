ministar po četvrti put
Klauški o izboru Ćorića: Plenković je naprosto prestao mariti za percepciju
Tomislav Klauški, kolumnist 24sata, bio je gost u Novom danu. S našom Ninom Kljenak komentirao je povratak Tomislava Ćorića u Vladinu fotelju, ovaj put u onu ministra financija.
Podsjetimo, bivši ministar financija Marko Primorac s pozicije je, usred mandata, odstupio zbog preuzimanja pozicije potpredsjednika Europske centralne banke.
Koliko je percepcija bitna i zašto je baš Tomislav Ćorić uskočio na upražnjeno ministarsko mjesto usprkos aferi Plin za cent i aferi Vjetroelektrane?
"Tako bismo mogli pitati za pola HDZ-a jer je dobar dio njihovog kadra bio upleten ili povezan s odlukama, događajima, aferama... Čak i najobičnije političke izjave radi kojih nisu snosili nikakvu pravnu odgovornost. Uvijek je bila ta obrana - ako ministar ne završi u zatvoru, građanima ćemo prepustiti odluku smetaju li im afere. S obzirom da HDZ konstantno dobiva podršku građana - očito im ne smeta", ocijenio je Klauški.
Slučaj Vilija Beroša je, smatra, dobra ilustracija.
"Svi se od HDZ-a do Vinogradske bolnice ponašaju kao da se afera nije dogodila", navodi.
Čemu odlazak s lagodne pozicije viceguvernera?
Ovo je četvrta ministarska pozicija Ćorića. Zašto je odlučio otići s mjesta viceguvernera HNB-a, na kojem je i manje izložen?
"S obzirom na njegovu želju za medijskim eksponiranjem, poziranjem, društvenim mrežama - mislim da su mu ipak falila svjetla političke pozornice. To međutim nisu samo svjetla reflektora, nego i ona ispitivačka. Mediji će ga ponovno imati pod prismotrom, a njega i dalje prate te afere, čak i ako one ne prođu na sudu. Sama činjenica da su njegovi najbliži suradnici povezivali s "nedjelima" dok je bio u Vladi...
"Očito netko u HDZ-u ne zna raditi "excellice"
Svatko bi se maknuo iz te političke arene s takvim teretom, a on se vraća", kaže Klauški pa dodaje: "Možda ga se i oni (HNB) žele riješiti. Pitanje je zašto bi se on vratio, ali i zašto bi ga Plenković uzeo?..
Zar Plenković zaista nema neke ljude? U Ministarstvu financija su konstantno nestranački ljudi. Očito netko u HDZ-u ne zna raditi "excellice" ili baratati proračunom? Ako netko u šest godina promijeni tri ministarstva - koja je njegova ekspertiza. Ako radiš sve - ne radiš ništa", ističe Tomislav Klauški i dodaje da Ćorić želi biti ministar "no matter what".
Kadrovska politika HDZ-a
"Gdje su ti velebni ljudi, gdje su ti velebni kadrovi? Gdje je ta tvornica ljudi u HDZ-u? Stranke postoje da bi proizvodile buduće ministre, zastupnike, dužnosnike koji bi u budućnosti vodili državu. HDZ tu ima problem, očito nema ljudi, s obzirom na fluktuaciju ljudi. HDZ ne bi trebao reciklirati kadrove i ljudi se ne bi trebali vraćati nakon što si sretan da si ih se riješio. Plenković je naprosto prestao mariti za percepciju i procijenio da može što hoće", ocjenjuje Klauški pa podsjeća:
"U novogodišnjem intervjuu je rekao da je jači nego ikad i sad to potvrđuje. Za ministra je uzeo onoga koji se sakrio pod aferama", rekao je i naglasio da je "kompromitiran ministar može biti dobar ministar."
Pojašnjava: "Nije samostalan, nije neovisan, ima teret i podložan je smjernicama premijera".
Na pitanje koja je uloga ministra financija odgovorio je sljedeće:
"Mnogi stručnjaci upozoravaju da dolazimo do toga da bi proračun mogao biti pod velikim pritiskom. Svi koji su držali proračun su radili za premijere koji su htjeli politički profitirati na proračunu, Sanader je to radio kad je ministar bio Šuker - rušio je proračun jer je htio kupiti glasove. Primorac je držao zlatne godine hrvatskih financija, a sad dolazi Ćorić. Hoće li ga on uspješno kontrolirati?", pita se kolumnist.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare