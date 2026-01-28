"Gdje su ti velebni ljudi, gdje su ti velebni kadrovi? Gdje je ta tvornica ljudi u HDZ-u? Stranke postoje da bi proizvodile buduće ministre, zastupnike, dužnosnike koji bi u budućnosti vodili državu. HDZ tu ima problem, očito nema ljudi, s obzirom na fluktuaciju ljudi. HDZ ne bi trebao reciklirati kadrove i ljudi se ne bi trebali vraćati nakon što si sretan da si ih se riješio. Plenković je naprosto prestao mariti za percepciju i procijenio da može što hoće", ocjenjuje Klauški pa podsjeća: