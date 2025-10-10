Potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac u petak je na sastanku Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN) u Luxembourgu podržao mjere kojima se jačaju kontrola i javno zdravlje, no izrazio je protivljenje predloženim visinama trošarina, izvijestili su iz Ministarstva financija.
Naime, na sastanku ministara održana je rasprava o Prijedlogu direktive Vijeća o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na duhan i proizvode povezane s duhanom.
S tim u vezi, ministar Marko Primorac podržao je mjere kojima se jačaju kontrola i javno zdravlje, no izrazio je protivljenje predloženim visinama trošarina jer bi nagli skok minimalnih razina oporezivanja cigareta i sitno rezanog duhana prouzročio nagli rast cijena, rast ilegalne trgovine ovim proizvodima te gubitke proračunskih prihoda što bi bilo posebno izraženo u državama koje, poput Hrvatske, imaju granice s trećim državama gdje su cijene tih proizvoda znatno niže.
Prije toga, tijekom ECOFIN doručka, ministri su razmijenili mišljenje o non-paperu Europske komisije vezano za pružanje dodatne financijske podrške Ukrajini, tzv. reparacijskom zajmu. Iz Ministarstva pritom naglašavaju da se ne radi o konfiskaciji ruske imovine.
Ministar Primorac je načelno podržao navedeni prijedlog koji ima svoje prednosti, jer bi trošak financiranja snosila Rusija te bi se izbjegao negativan utjecaj na održivost ukrajinskog duga čime se omogućava daljnje pružanje financijske pomoći Ukrajini od strane MMF-a.
Današnja rasprava bila je korisna u definiranju svih preostalih otvorenih pitanja koja je potrebno adresirati kako bi se ostvario napredak prema postizanju dogovora. Također, posebno je bitno u što većoj mjeri uključiti i ostale partnere iz skupine G-7 koji drže imobiliziranu rusku imovinu, navodi se u priopćenju.
Između ostalog, ministri su održali i prvu raspravu o Prijedlogu odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava EU. U okviru nezakonodavnih aktivnosti, pored redovne rasprave o provedbi Europskog semestra u 2025. godini, ministri su raspravljali i o povećanju dostupnosti štedno-investicijskih računa s ciljem doprinosa jačanju Unije štednje i ulaganja te ostvarivanju konkretnih koristi za građane EU.
U okviru priprema za sastanak ministara financija i guvernera središnjih banaka skupine G20 koji se odražava 15. i 16. listopada 2025., ministri su odobrili zajedničke poruke EU-a i usvojili Izjavu za Međunarodni monetarni i financijski odbor (IMFC), stoji između ostalog u priopćenju.
