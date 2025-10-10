S tim u vezi, ministar Marko Primorac podržao je mjere kojima se jačaju kontrola i javno zdravlje, no izrazio je protivljenje predloženim visinama trošarina jer bi nagli skok minimalnih razina oporezivanja cigareta i sitno rezanog duhana prouzročio nagli rast cijena, rast ilegalne trgovine ovim proizvodima te gubitke proračunskih prihoda što bi bilo posebno izraženo u državama koje, poput Hrvatske, imaju granice s trećim državama gdje su cijene tih proizvoda znatno niže.