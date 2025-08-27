Primorac o BDP-u: Rastemo višestruko jače od EU-a, samo dvije zemlje su bolje od nas

Marko Primorac na današnjoj je konferenciji za medije u Banskim dvorima nakon užeg kabineta Vlade kazao da je II. Ekonomski pregled u principu dovršen, zaprimljeni su komentari OECD-a te raspravljeni s glavnim tajništvom te organizacije. Kada je riječ o nadležnostima Ministarstva financija, tu je prije svega riječ o razvoju tržišta kapitala, u kontekstu čega je Primorac podsjetio i na u ponedjeljak potpisan memorandum o razumijevanju između ministarstava financija osam država, s ciljem regionalne integracije tržišta kapitala.