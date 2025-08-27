Primorac o BDP-u: Rastemo višestruko jače od EU-a, samo dvije zemlje su bolje od nas

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac u srijedu se sastao s predstavnicima Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) koji borave u Zagrebu 27. i 28. kolovoza u sklopu druge završne misije, čiji je cilj rasprava o nacrtu Izvješća za II. Ekonomski pregled Republike Hrvatske, koji je obvezan preduvjet za pristupanje OECD-u i predstavlja posljednji korak Hrvatske na putu prema članstvu.
Marko Primorac na današnjoj je konferenciji za medije u Banskim dvorima nakon užeg kabineta Vlade kazao da je II. Ekonomski pregled u principu dovršen, zaprimljeni su komentari OECD-a te raspravljeni s glavnim tajništvom te organizacije. Kada je riječ o nadležnostima Ministarstva financija, tu je prije svega riječ o razvoju tržišta kapitala, u kontekstu čega je Primorac podsjetio i na u ponedjeljak potpisan memorandum o razumijevanju između ministarstava financija osam država, s ciljem regionalne integracije tržišta kapitala.
Važna tema u resoru Ministarstva financija je i reforma sustava upravljanja javnim poduzećima, a s ciljem čega je između ostalog donesen i novi zakon o javnim poduzećima od posebnog interesa, kao i zakon o CERP-u. Vrlo važna stavka iz resora Ministarstva financija za ulazak u OECD je i uspostava mehanizma za provjeru izravnih stranih ulaganja, naveo je.
Prema Primorčevim riječima, taj je zakon također dovršen, ubrzo će ići u javno savjetovanje, a podrazumijeva Vladinu uspostavu tijela koje će identificirati, na temelju kriterija, pojedine subjekte koji upravljaju kritičnom infrastrukturom i resursima, imaju pristup povjerljivim informacijama, ili su na neki drugi način identificirani kao strateški sektori.
Za njih će biti propisano, pojasnio je ministar, da prilikom zaprimanja eventualne ponude za stjecanje kvalificiranog udjela, što je 10 posto i više, prije svega moraju ishoditi mišljenje Ministarstva financija, odnosno povjerenstva koje će provjeravati ta izravna strana ulaganja. Riječ je posebno o onim ulaganjima koja eventualno mogu dolaziti iz trećih država, dakle onih koje nisu članice EU-a, napomenuo je Primorac.
U priopćenju iz Ministarstva, pak, navodi se da je misija predstavnika OECD-a usmjerena na razmatranje sveobuhvatne analize hrvatskog gospodarstva i formuliranje smjernica za dalje. Očekujemo da će rezultirati pozitivnim mišljenjem OECD-a, što će potvrditi angažman i spremnost Hrvatske za članstvo. To bi ujedno bila potvrda da je hrvatsko gospodarstvo u potpunosti usklađeno s najrazvijenijima, naveli su u priopćenju.
Nakon ovog posjeta, Odbor za analizu gospodarskog razvoja OECD-a sastaje se 14. listopada ove godine, a predstavljanje II. Ekonomskog pregleda široj javnosti planirano je za siječanj 2026. OECD ističe sveobuhvatne reforme koje je provelo Ministarstvo financija, predan rad na usklađivanju s praksama i standardima Organizacije te trud uložen u proces pristupanja, dodaje se u priopćenju.
Ministarstvo financija aktivno sudjeluje u radu devet OECD-ovih odbora i nositelj je 41 pravnog instrumenta. Istodobno se provodi priprema zakonodavnog okvira za strana ulaganja i porezni sustav, čime se reformski proces zaokružuje i dodatno jača otpornost hrvatskog gospodarstva.
Ulazak u OECD jedan je od glavnih strateških ciljeva vanjske politike Hrvatske, a ispunjenjem tog cilja potvrđuje se dugoročna orijentacija prema stabilnosti, održivom razvoju i međunarodnoj suradnji. Hrvatska bi mogla, prema trenutačnim procjenama, pristupni proces OECD-u završiti brže nego ijedna zemlja do sada, navode iz Ministarstva.
