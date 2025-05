Proizvođači na mukama: "Bili su na dogovoru za sedam eura po satu. Sutra se nisu pojavili"

"OPG koji ima jednog zaposlenog može zaposliti i tri strana radnika, a tko nema, poput mene, ne može nijednog. Naših ljudi nema, pola mladih emigriralo je, druga je polovina nezaposlena, a starih više nema. Ili su pomrli ili su nemoćni i ne mogu raditi. Nezaposlene "glumce" po gradu koji žive na socijali ne isplati se ni zvati niti od njih išta očekivati. Vani je to vrlo jednostavno riješeno. Pošalješ mejl na regionalnu poljoprivrednu komoru – što sam i sam u Hrvatskoj svojedobno predlagao – koja ima odjel za radnu snagu i surađuju s agencijama koje ih uvoze. Dobiješ radnika koliko ti treba i za razdoblje koje ti treba bez nepotrebnog administriranja, sve oni rješavaju, od prijave policiji nadalje. Tvoje je samo da im na kraju platiš, a njih se po potrebi seli dalje, od imanja do imanja, kako ima posla, u berbu, rezidbu..., sve do kasne jeseni. A u nas, dok ne dođu roboti, nema sreće", kaže Kljaković Gašpić te dodaje kako ih zapravo i ima, ali u Italiji, primjerice, koštaju 95 tisuća dolara, što si u Hrvatskoj voćari ne mogu priuštiti pa proizvodnja pada.