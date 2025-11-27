Pula digla paušal iznajmljivačima

S jedne je strane je vijećnica Možemo! Dušica Radojčić tražila ukidanje građevinske dozvole za hotel Valkane, pulski gradonačelnik Peđa Grbin je tvrdio suprotno smatrajući kako je "Visoki upravni sud utvrdio da pri izradi četvrtih izmjena i dopuna GUP-a nije bilo dozvoljeno financiranje investitora te da je taj posao morao biti plaćen iz gradskog proračuna". Stoga je najavio da će Grad izdati pročišćene tekstove GUP-a i UPU-a Lungomare te kako se ovakve greške više neće događati, obećao je Grbin.