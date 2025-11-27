Policija uhitila stanovitog Brunu Horvata: "Odmah sam ga prepoznala. Bilo je kao na filmu"

Policija u Zadru uhitila je stanovitog Brunu Horvata. Iako s tim imenom nema nikakve veze, prodavao je priču, iznajmljivao stanove koji nisu njegovi i prevario najmanje desetak ljudi. Svakom je uzeo po 900 eura, a žrtve uglavnom studenti danas cijeli dan ulaze u policijsku postaju – na prepoznavanje i s nadom da će barem nešto od tog novca dobiti natrag.