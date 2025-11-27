lažni najam stanova
Policija uhitila stanovitog Brunu Horvata: "Odmah sam ga prepoznala. Bilo je kao na filmu"
Raspetljava se slučaj prijevare s najmom stanova u Zagrebu kojeg je razotkrila naša reporterka Katarina Plantak. Muškarac, državljanin Bosne i Hercegovine, koji je prevario najmanje desetak građana i oštetio ih za ukupno nekoliko tisuća eura, je uhićen i pod nadzorom policije.
Policija u Zadru uhitila je stanovitog Brunu Horvata. Iako s tim imenom nema nikakve veze, prodavao je priču, iznajmljivao stanove koji nisu njegovi i prevario najmanje desetak ljudi. Svakom je uzeo po 900 eura, a žrtve uglavnom studenti danas cijeli dan ulaze u policijsku postaju – na prepoznavanje i s nadom da će barem nešto od tog novca dobiti natrag.
"Odmah sam ga prepoznala. Bilo je kao na filmu, on iza stakla. Nije bilo nikakve dileme. Bio je u istoj odjeći kao i neki dan", rekla nam je jedna žrtva.
"Sretan sam što je tako brzo priveden. Nadam se da ću dobiti svoj novac natrag", dodaje druga.
Laknulo im je što je napokon iza rešetaka, ali i dalje su u šoku. Ostali su bez novca i bez krova nad glavom – doslovno im je uništio sve planove.
"U šoku sam još uvijek... mama i tata mi sad šalju novce", kaže nam jedna od žrtvi.
Iako je policija prvotno propustila reagirati, na kraju je ipak sastavila mozaik. A kazali su nam - nije bilo lako. Pregledali su sate i sate videonadzora, prepoznali ga i locirali. Građani sada barem djelomično vraćaju povjerenje – da sustav ipak radi.
"Na kraju vidiš da je policija ipak sigurnost i povjerenje", kazano nam je.
Uhićeni prevarant, inače državljanin BIH, nakon uhićenja prolazi uobičajenu pravnu proceduru - odvjetnica po službenoj dužnosti cijelog je dana uz njega.
Do eventualnog sudskog raspleta još je dug put - a evo što mu priželjkuju žrtve:
"Bitno mi je da se građanima vrate ti novci. To je puno novaca. O kazni ne bih ja sudio."
"Očekujem 5–6 godina."
Ovaj slučaj svima je upozorenje - ne predajete novac nikome bez provjere vlasništva i identiteta. Jer dok god postoje naivnost i brzina, postojat će i ljudi koji će to iskoristiti. A takvi, koliko god bježali, uvijek na kraju završe isto – iza rešetaka.
