Raste cijena kave

Za mnoge Hrvate dan počinje jutarnjom šalicom kave koja je za mnoge od nas postala svakodnevni ritual. No taj ritual iz dana u dan postaje sve skuplji i skuplji. Poskupljenja ne pogađaju samo kavu u kafićima, već i onu kupljenu u trgovinama. Uz globalne poremećaje u lancima opskrbe i klimatske izazove, cijena kave postaje još jedan udar na kućne budžete.

Posljednjih godina cijene sirove kave na svjetskom tržištu porasle su i do 70 %, ovisno o sorti. Uz loše vremenske uvjete i smanjene prinose u velikim zemljama proizvođačima poput Brazila i Vijetnama, tržište se suočilo s velikom nestašicom. To je dovelo do rasta cijena arabice i robuste, koje su temelj većine kava koje svakodnevno konzumiramo.

Više od 60 posto

U Hrvatskoj su te promjene brzo osjetili i krajnji potrošači.

Cijena pakiranja kave u trgovinama porasla je za više od 60 % u usporedbi s cijenama iz 2020. godine. Istovremeno, cijena espressa u kafićima u mnogim gradovima prelazi 2 eura, dok se cappuccino ili macchiato ponegdje približavaju granici od 3 eura. Ovakva povećanja posebno pogađaju one koji kavu konzumiraju svakodnevno, budući da stalna poskupljenja kave mogu značiti i više od 70 eura mjesečnog troška samo za kavu izvan kuće.

S obzirom na kontinuirani rast cijena, mnogi se potrošači suočavaju s pitanjem: treba li promijeniti navike? I dok neki odlučuju rjeđe posjećivati kafiće, drugi sve češće traže isplativije alternative, piše Fenix Magazin.

Jedna od opcija koja se nameće je priprema kave kod kuće. Aparat za kavu, iako zahtijeva početno ulaganje, u većini slučajeva se isplati već nakon nekoliko mjeseci redovitog korištenja. Šalica domaće kave može biti višestruko jeftinija od one u kafiću, a uz to nudi mogućnost biranja okusa i jačine prema osobnim preferencijama.

Ipak, čak i kućna priprema sve je skuplja, jer su poskupjele i kapsule, mljevena kava i zrna. Stoga mnogi sve više pažnje posvećuju akcijama i kupovini na veliko kako bi smanjili mjesečne troškove.

Cijena kave nastavlja rasti

Cijena kave nastavlja rasti u svim oblicima. Dok globalna tržišta ne pronađu ravnotežu, a klimatski uvjeti se ne stabiliziraju, potrošačima ostaje prilagodba i pametnije planiranje.

Kako predviđaju ekonomisti cijena kave će i dalje rasti, što zbog potražnje, a što zbog ostalih već nabrojanih faktora. Prilagodba kućnog budžeta ili prilagodba navika jedini su načini kako se suočiti s ovim problemom. No svima nam je u konačnici jasno da ipak nećemo preskočiti svoju šalicu kave i da ćemo je uvijek konzumirati bez obzira na njenu cijenu.