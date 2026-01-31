Oglas

počela sezone sjetve

Rastu troškovi, ali proizvođači povrća nemaju izbora: "Sretni smo i s ovim"

author
N1 Info
|
31. sij. 2026. 09:47
field, polje, selo, sela, ruralno, ruralni, ruralna, poljoprivreda, sjetva, sadnja, žetva,
Pixabay / Ilustracija

Počela je sezona sjetve povrtnih kultura. Mali proizvođači suočeni su s novim rastom ulaznih troškova, ali najavljuju da novih poskupljenja ne bi trebalo biti.

Oglas

Zadovoljavamo pola potrebe za povrćem

S domaćim povrćem Hrvatska zadovoljava tek polovicu svojih potreba, ipak, proizvodnja je u porastu.

"Sad se sadi – rasada se zapravo radi. Najprije papriku i onda za jedno dvije, tri nedjelje rajčicu, rajčica brže raste, pa onda nju. Onda imam peruansku jagodu, bamiju i tako", ispričala je Ljiljana Kolombo, proizvođačica povrća.

Kaže, ulazni troškovi ponovno su rasli: "Išlo je sve gore, posebno gnojivo, zemlja, sve je išlo gore". 

Iako proizvođače čeka skuplja proizvodnja, cijene na proljeće ne planiraju dizati, prenosi Dnevnik.

"Nećemo podizati cijenu, sretni smo i s ovim da nešto prođe, a kamoli da još podižemo jer nema nam više tko dati novca", ispričala je Terezija Krnić, proizvođačica povrća.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
mali proizvođači povrće proizvodnja povrća sjetva povrća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ