Rastu troškovi, ali proizvođači povrća nemaju izbora: "Sretni smo i s ovim"

Počela je sezona sjetve povrtnih kultura. Mali proizvođači suočeni su s novim rastom ulaznih troškova, ali najavljuju da novih poskupljenja ne bi trebalo biti.
Oglas
Zadovoljavamo pola potrebe za povrćem
S domaćim povrćem Hrvatska zadovoljava tek polovicu svojih potreba, ipak, proizvodnja je u porastu.
"Sad se sadi – rasada se zapravo radi. Najprije papriku i onda za jedno dvije, tri nedjelje rajčicu, rajčica brže raste, pa onda nju. Onda imam peruansku jagodu, bamiju i tako", ispričala je Ljiljana Kolombo, proizvođačica povrća.
Kaže, ulazni troškovi ponovno su rasli: "Išlo je sve gore, posebno gnojivo, zemlja, sve je išlo gore".
Iako proizvođače čeka skuplja proizvodnja, cijene na proljeće ne planiraju dizati, prenosi Dnevnik.
"Nećemo podizati cijenu, sretni smo i s ovim da nešto prođe, a kamoli da još podižemo jer nema nam više tko dati novca", ispričala je Terezija Krnić, proizvođačica povrća.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas