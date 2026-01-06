Reuters: Caracas i Washington pregovaraju o izvozu venezuelske nafte u SAD

Venezuelanski i američki dužnosnici razgovaraju o izvozu venezuelanske sirove nafte u Sjedinjene Američke Države, rekla su za Reuters pet izvora iz vlade, industrije i pomorskog sektora.
Rafinerije na američkoj obali Meksičkog zaljeva mogu prerađivati venezuelansku naftu, a SAD ju je prije uvođenja sankcija i uvozio.
Ranije u utorak administracija Donalda Trumpa odbacila je procjene analitičara da bi bile potrebne godine za povećanje proizvodnje nafte u Venezueli.
Godine za povećanje proizvodnje?
Povećanje proizvodnje sirove nafte u toj južnoameričkoj zemlji, koja ima najveće dokazane rezerve nafte na svijetu, jedan je od glavnih ciljeva predsjednika Donalda Trumpa, nakon što su američke snage u subotu izvele raciju u glavnom gradu Caracasu i pritom otele venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura.
Američki ministar unutarnjih poslova Doug Burgum izjavio je da je jedna od opcija ukidanje američkih sankcija Venezueli, koje su toj zemlji onemogućile pristup ključnoj opremi za naftna polja i drugim tehnologijama potrebnima za maksimalnu proizvodnju.
„Neke od tih stvari mogle bi se učiniti vrlo brzo“, rekao je u intervjuu za Fox Business Network. „Poslovna prilika ovdje je doista ogromna.“
