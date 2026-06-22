"Slowmad" trend u porastu: Gdje živjeti s manje od 1.200 dolara mjesečno

Chiang Rai često se navodi kao primjer ovog trenda. Jednosobni stan s brzim internetom, balkonom i bazenom stoji oko 400 dolara mjesečno. Kada se pribroje hrana, coworking prostor, teretana, tjedna masaža i vikend-putovanja, ukupni mjesečni troškovi kreću se između 850 i 1.200 dolara. To je otprilike trećina iznosa koji bi sličan način života stajao u središtu Londona.