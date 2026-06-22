Gradovi koji prednjače
"Slowmad" trend u porastu: Gdje živjeti s manje od 1.200 dolara mjesečno
Trend "slowmada" (sporih digitalnih nomada) ubrzano raste. Oko 18 milijuna radnika na daljinu danas bira ostati na jednoj lokaciji dulje vrijeme, najčešće oko šest mjeseci, umjesto da se neprestano sele. Ova promjena pomaže u rješavanju problema poput usamljenosti i nedostatka rutine te potiče kvalitetniji rad i stvaranje zajednice.
Slowmadi imaju znatno niže troškove života u mjestima poput Chiang Raija, što im omogućuje višu kvalitetu života uz tek djelić troškova koje bi imali u zapadnim gradovima. Vlade se aktivno natječu za privlačenje takvih radnika pa više od 50 država nudi vize za digitalne nomade i porezne pogodnosti, poput portugalske vize D8.
Ta se stabilnost odražava i na prihode. Slowmadi u prosjeku zarađuju oko 98.000 dolara godišnje, više od tradicionalnih digitalnih nomada, što im ostavlja više kapitala za ulaganja. Među popularnim odredištima nalaze se Lisabon i Ciudad de México.
Onima koji žele postati slowmadi savjetuje se da prije dugoročnog preseljenja lokaciju testiraju tijekom šest tjedana. Stabilna baza može pridonijeti većoj produktivnosti i boljoj financijskoj situaciji.
Oko 43 milijuna ljudi danas radi na daljinu dok tijekom godine živi u više država. Najbrže rastući dio te skupine sve se rjeđe seli. Nazivaju se „slowmads” – spori digitalni nomadi, prenosi Forbes.rs.
Oni ostaju u jednom gradu, potpisuju ugovor o najmu na šest mjeseci i ostaju dok im viza ne istekne.
Chiang Rai često se navodi kao primjer ovog trenda. Jednosobni stan s brzim internetom, balkonom i bazenom stoji oko 400 dolara mjesečno. Kada se pribroje hrana, coworking prostor, teretana, tjedna masaža i vikend-putovanja, ukupni mjesečni troškovi kreću se između 850 i 1.200 dolara. To je otprilike trećina iznosa koji bi sličan način života stajao u središtu Londona.
Prema procjenama platforme Cloudwards, u lipnju 2026. godine u svijetu je bilo oko 18 milijuna slowmada. Prije tri godine bilo ih je samo četiri milijuna.
Od nomada do slowmada: Zašto se trend mijenja
Prvi val digitalnih nomada mijenjao je lokaciju svakih nekoliko tjedana. Takav način života često je narušavao rutine potrebne za uspješan rad na daljinu. Oko 21 posto digitalnih nomada navodi usamljenost kao najveći problem, a 24 posto kaže da se s njom često susreće. Razlike u vremenskim zonama dodatno otežavaju komunikaciju s obitelji i prijateljima kod kuće.
Ako se stalno selite, teško je izgraditi zajednicu i održavati duboku koncentraciju između putovanja.
Slowmadi su taj problem riješili duljim ostankom na jednom mjestu. Šest mjeseci u istom gradu omogućuje stabilnu rutinu odlaska u teretanu, coworking prostor, redovita druženja, omiljeni kafić u kojem vas već poznaju te dovoljno poznato okruženje da vikendi ne prolaze u organizaciji putovanja i smještaja.
Na taj način oslobađa se i do osam sati tjedno koje su prije trošili na traženje stanova i planiranje putovanja. Osam sati tjedno može značiti jednog novog klijenta, novu poslovnu priliku ili napisanu knjigu.
Kako digitalni slowmadi rješavaju poreze i vize
Više od 50 država danas nudi posebne vize za digitalne nomade ili programe boravka za rad na daljinu. Portugalska viza D8 postala je najčešće kopirani model: omogućuje jednogodišnji boravak, produženje te put prema državljanstvu nakon pet godina.
Španjolska, Italija, Meksiko, Brazil i Indonezija razvili su vlastite verzije takvih programa. Tajlandska viza „Destination Thailand Visa” danas je druga najpopularnija među digitalnim nomadima, odmah iza portugalske.
Ono što se često zanemaruje jest konkurencija među državama. Vlade radnike na daljinu sve više promatraju kao oblik stranih ulaganja te ih nastoje privući i zadržati.
Neke države povezuju vize s poreznim olakšicama. Portugal je uveo model „NHR 2.0”, koji kvalificiranim radnicima na daljinu omogućuje porez na dohodak od 20 posto tijekom deset godina. Italija nudi sustav fiksnog oporezivanja globalnog prihoda koji za visoko plaćene pojedince može biti povoljniji od većine zapadnoeuropskih poreznih režima.
Dizajn životnog stila
Slowmadi u prosjeku zarađuju više od „brzih” nomada. Prema platformi Nomads.com, njihov prosječni prihod iznosi oko 98.000 dolara godišnje, dok kod nomada koji često mijenjaju lokacije iznosi oko 76.000 dolara.
Razlog je jednostavan: kada prestanete stalno putovati, više posla doista bude obavljeno.
Ako vodite posao koji ovisi o rastu i reinvestiranju, baza u gradu s nižim životnim troškovima oslobađa kapital za zapošljavanje, softver ili proizvodnju sadržaja. To može značiti i stvaranje financijske pričuve koju inače ne biste imali.
Gradovi koji prednjače u ovom trendu
Mjesta koja se izdvajaju imaju tri zajedničke karakteristike:
- vizu koja traje najmanje šest mjeseci i često donosi porezne pogodnosti
- nizak trošak kvalitetnog života
- međunarodnu zračnu luku s redovitim letovima prema velikim prometnim čvorištima
Najpopularnije destinacije za slowmade u 2026.
Trenutačno se najčešće spominju:
- Lisabon
- Chiang Mai
- Ciudad de México
- Bali
- Tbilisi
Chiang Rai pojavljuje se kao sve popularnija alternativa. Medellín gubi dio privlačnosti nakon snažnog rasta prethodnih godina, dok se Tulum sve rjeđe nalazi među najpoželjnijim odredištima.
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