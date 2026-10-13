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U ponudi 25 nekretnina

FOTO / Stanovi u Zagrebu od 25.500 eura: Evo kada ih možete razgledati i do kada poslati ponudu

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13. lis. 2026. 10:44
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Državne nekretnine
Državne nekretnine

Državne nekretnine objavile su četvrti ovogodišnji javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. U ponudi je 25 nekretnina u Zagrebu, Slavonskom Brodu i Varaždinu, a zainteresirani kupci ponude mogu dostaviti do 13. studenoga 2026. do 12 sati.

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Najveći dio ponude odnosi se na Zagreb, gdje se prodaje 14 nekretnina: 12 stanova, poslovni prostor i garaža. Stanovi se nalaze na više gradskih lokacija, a početne cijene ovise o njihovoj površini i lokaciji.

Na zagrebačkoj Trešnjevci, u Badalićevoj 32 ponuđena su tri stana površine od 20,16 do 29,84 četvorna metra, s početnim cijenama od 29.200 do 41.600 eura. Ponuda uključuje i tri stana u Brozovoj 14 i 18/1, površine od 22 do 23,06 četvornih metara, s početnim cijenama od 25.500 do 54.000 eura.

Dva manja stana u Ulici kneza Mislava 10/1, površine 15,10 i 17,53 četvorna metra, ponuđena su po početnim cijenama od 52.200 i 59.500 eura. Nešto veću površinu imaju stanovi na lokaciji Vjekoslava Novotnija 13, od 37,90 i 38,50 četvornih metara, čije su početne cijene 85.700 i 87.000 eura. Najviša početna cijena među zagrebačkim nekretninama odnosi se na stan u Ugljanskoj 13, površine 40,25 četvornih metara, koji je ponuđen za 119.000 eura.

Državne nekretnine
Državne nekretnine

Zagrebačku ponudu upotpunjuju stan površine 20,42 četvorna metra u Bašćanske ploče 50, s početnom cijenom od 58.900 eura, te poslovni prostor od 28,13 četvornih metara u Tratinskoj 43, čija je početna cijena 58.100 eura. Na Gornjem Prekrižju 21 prodaje se garaža površine 14,23 četvorna metra, s početnom cijenom od 23.300 eura.

Posebnost ovog natječaja čini ponuda od deset garaža u Slavonskom Brodu, smještenih u Naselju Andrije Hebranga, BLOK 8, površina od 30,86 do 32,01 četvornih metara. Početne cijene kreću se od 11.000 do 12.800 eura. U Varaždinu se prodaje stan na adresi Miroslava Krleže 2, površine 23,30 četvornih metara, s početnom cijenom od 47.000 eura.

Državne nekretnine
Državne nekretnine

Nekretnine obuhvaćene natječajem različitih su površina, namjena i stupnja uređenosti te većinom zahtijevaju adaptaciju ili dodatna ulaganja. Budući da ne zadovoljavaju kriterije za programe zakupa, najma ili priuštivog stanovanja, prodaju se putem javnog natječaja. Početne cijene utvrđene su prema tržišnim vrijednostima koje su procijenili ovlašteni sudski vještaci.

Državne nekretnine
Državne nekretnine

Razgledavanje nekretnina organizirano je između 26. i 30. listopada 2026., prema terminima navedenima u javnom pozivu. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 13. studenoga 2026. do 12 sati. Ponude se dostavljaju neposredno u pisarnicu Državnih nekretnina ili preporučenom poštom na adresu Frana Vrbanića 50, Zagreb. Javno otvaranje ponuda održat će se istoga dana u 13:30 sati na istoj adresi.

Detaljni uvjeti natječaja, dokumentacija i informacije o pojedinim nekretninama dostupni su u javnom pozivu na mrežnim stranicama Državnih nekretnina.

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Teme
državne nekretnine prodaja slavonski brod stanovi zagreb

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