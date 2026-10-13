FOTO / Stanovi u Zagrebu od 25.500 eura: Evo kada ih možete razgledati i do kada poslati ponudu

Dva manja stana u Ulici kneza Mislava 10/1, površine 15,10 i 17,53 četvorna metra, ponuđena su po početnim cijenama od 52.200 i 59.500 eura. Nešto veću površinu imaju stanovi na lokaciji Vjekoslava Novotnija 13, od 37,90 i 38,50 četvornih metara, čije su početne cijene 85.700 i 87.000 eura. Najviša početna cijena među zagrebačkim nekretninama odnosi se na stan u Ugljanskoj 13, površine 40,25 četvornih metara, koji je ponuđen za 119.000 eura.