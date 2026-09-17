ROSTOVSKA OBLAST
VIDEO / Ukrajinci više ne napadaju samo rafinerije, imaju nove mete duboko u Rusiji
Ukrajinske snage navodno su tijekom noći 16. rujna napale vojni aerodrom u ruskoj Rostovskoj oblasti, dok je u rafineriji nafte u Jaroslavlju izbio požar nakon izvješća o napadu dronovima.
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Ukrajinski kanal za praćenje ratnih zbivanja Exilenova+ objavio je snimku koja navodno prikazuje trenutak napada na vojni aerodrom u Rostovskoj oblasti. Na drugoj snimci koju je objavio isti kanal čini se da se vidi još jedna eksplozija na toj lokaciji.
Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar objavio je na Telegramu da su tijekom noći uništeni dronovi u Millerovskom i Kamenskom okrugu dok su ruske snage odbijale zračni napad na tu regiju. U tom trenutku, prema njegovim tvrdnjama, nije bilo izvješća o žrtvama ni šteti na tlu.
U Rostovskoj oblasti nalazi se nekoliko objekata ruskog vojnog zrakoplovstva, a područje je već više puta bilo meta ukrajinskih snaga.
Rostov pic.twitter.com/qZ2AolyIyd— Exilenova+ (@Exilenova_plus) September 17, 2026
Ukrajina je krajem kolovoza napala vojni aerodrom Millerovo u Rostovskoj oblasti, pri čemu je uništeno nekoliko ruskih radarskih sustava i oštećena zrakoplovna infrastruktura, prema navodima ukrajinskih Snaga bespilotnih sustava.
Odvojeno od toga, medijski kanali na Telegramu izvijestili su da su dronovi ušli u industrijsku zonu rafinerije nafte u Jaroslavlju, nakon čega su objavili snimke na kojima se, nakon eksplozija, navodno vidi požar u postrojenju. Ukrajinski dronovi i u nedavnoj su prošlosti gađali rafinerije na tom području.
Kyiv Independent nije mogao neovisno potvrditi te navode niti razmjere nastale štete. Ukrajinska vojska zasad se nije javno oglasila o posljednjim navodnim napadima.
Ukrajina već dulje provodi kampanju učestalih napada na ruske vojne aerodrome, objekte obrambene industrije, naftnu infrastrukturu i druge lokacije povezane s vojskom, nastojeći oslabiti sposobnost Moskve za vođenje rata punog opsega.
Ukrajinski napadi na ruske rafinerije postali su jedan od ekonomski najznačajnijih elemenata kijevske kampanje napada dronovima dugog dometa. Ti su napadi pridonijeli nestašicama goriva i snažnom padu ruske proizvodnje tijekom ljeta.
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