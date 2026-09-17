VIDEO / Ukrajinci više ne napadaju samo rafinerije, imaju nove mete duboko u Rusiji

Odvojeno od toga, medijski kanali na Telegramu izvijestili su da su dronovi ušli u industrijsku zonu rafinerije nafte u Jaroslavlju, nakon čega su objavili snimke na kojima se, nakon eksplozija, navodno vidi požar u postrojenju. Ukrajinski dronovi i u nedavnoj su prošlosti gađali rafinerije na tom području.