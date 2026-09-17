Kanadski efekt: Koje bi europske tvrtke mogle imati koristi od "pridruženog članstva"?

Takva kategorija trenutačno ne postoji u osnivačkim ugovorima EU-a, pa bi njezino stvaranje zahtijevalo dogovor svih država članica i složene pravne pregovore. Dodatnu prepreku predstavlja činjenica da deset država, među kojima su Francuska i Italija, još nije u potpunosti ratificiralo Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum (CETA), gotovo deset godina nakon njegova potpisivanja.