Trump prijeti Europskoj uniji zbog Kanade

Trump je rekao da bi se takva ideja mogla smatrati "neprijateljskim činom" te zaprijetio da će kao odgovor uvesti carine Europskoj uniji. "Ako su namjere dobre, u redu. Ako su loše, uvest ćemo Europi vrlo visoke carine." Dodao je da bi SAD mogao i obustaviti trgovinu s Europom u pojedinim područjima.