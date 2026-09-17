NEZADOVOLJAN IDEJOM
Trump prijeti Europskoj uniji zbog Kanade
Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je dodatnim carinama Europskoj uniji ako Unija dopusti Kanadi da postane pridružena članica.
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Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da bi Kanada trebala postati prva "pridružena članica" EU-a, iako takav status trenutačno ne postoji.
Trump je rekao da bi se takva ideja mogla smatrati "neprijateljskim činom" te zaprijetio da će kao odgovor uvesti carine Europskoj uniji. "Ako su namjere dobre, u redu. Ako su loše, uvest ćemo Europi vrlo visoke carine." Dodao je da bi SAD mogao i obustaviti trgovinu s Europom u pojedinim područjima.
Trump je mogućnost pridruživanja Kanade EU-u nazvao "smiješnom" te ustvrdio da je Kanada bila "užasan trgovinski partner".
Kanadski premijer Mark Carney pozdravio je "prijedlog" EU-a o "mnogo snažnijem i ambicioznijem savezništvu u budućnosti", navodi se u priopćenju njegova ureda, ne spominjući izravno pridruženo članstvo. Carney je ranije ovog tjedna izjavio da njegova zemlja želi izgraditi "jedinstveno savezništvo" s EU-om.
Međutim, status pridružene članice Europske unije trenutačno ne postoji prema ugovorima EU-a. Carney nastoji produbiti odnose s EU-om, drugim najvećim trgovinskim partnerom Kanade, nakon što su se trgovinski odnosi sa SAD-om, najvećim gospodarskim partnerom Ottawe, ozbiljno pogoršali pod Trumpom.
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