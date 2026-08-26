suzbijanje inflacijskih rizika
Stiže novi rast kamatnih stopa? Iz ESB-a upozoravaju: "Bit će potrebno dodatno zaoštravanje"
Kamatne stope u eurozoni moraju dodatno rasti jer se sukob na Bliskom istoku odužuje, a snažno gospodarstvo eurozone stvara rizike od jačanja inflacije, izjavila je članica Izvršnog odbora Europske središnje banke (ESB) Isabel Schnabel u intervjuu za Bloomberg News, objavljenom u srijedu, koji je prenio Reuters.
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"Malo je vjerojatno da će se inflacija pri trenutnoj ključnoj kamatnoj stopi vratiti na razinu koja se cilja u srednjem roku, stoga će biti potrebno dodatno zaoštravanje monetarne politike", rekla je Schnabel za Bloomberg News.
Tri su izvora Reutersu u utorak izjavila da su donositelji mjera u ESB-u skloni podizanju kamatnih stopa na sjednici u rujnu kako bi obuzdali inflacijski učinak rata u kojem sudjeluje Iran, no nisu previše voljni signalizirati daljnje zaoštravanje nakon toga.
Schnabel je rekla da će rast potrošačkih cijena vjerojatno biti iznad dva posto kroz "dulje razdoblje" zbog visokih troškova energije te da bi reagiranje tek kada se taj rast prelije na plaće značilo da donositelji mjera "kaskaju za razvojem događaja".
ESB je u lipnju prvi put nakon gotovo tri godine podigao kamatne stope kako bi spriječio da se rast cijena energije potaknut ratom previše proširi na gospodarstvo, podsjeća Reuters.
U razgovoru za Bloomberg News Schnabel je također istaknula da tržišta "očito vrlo dobro razumiju našu funkciju reakcije", no pritom nije precizirala za koliko bi još mogli porasti troškovi zaduživanja.
Podsjećamo, iduća sjednica ESB-a na rasporedu je 10. rujna i održat će se u Berlinu, a domaćin će biti njemačka Bundesbanka, navodi se na službenim mrežnim stranicama ESB-a.
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