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bez intervencije vlade

Procurile nove cijene goriva, poskupljuju dvije vrste

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N1 Info
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30. lis. 2026. 13:06
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Gorivo
Freepik/Ilustracija

Prema neslužbenim informacijama, od utorka, 3. studenoga, na benzinskim postajama mogle bi nas dočekati nešto više cijene pojedinih vrsta goriva.

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Prema trenutačnim izračunima, cijena litre Eurosupera 95 trebala bi ostati nepromijenjena i iznositi 1,69 eura.

Eurodizel bi mogao poskupjeti za jedan cent te bi litra iznosila 1,89 eura.

Poskupljenje od jednog centa očekuje se i za plavi dizel, čija bi nova cijena iznosila 1,45 eura po litri, objavio je RTL.

Riječ je o najavljenim cijenama bez Vladine intervencije. Sve ovisi i o tome hoće li i za koliko Vlada intervenirati.

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Teme
cijene goriva cijene goriva u hrvatskoj gorivo

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