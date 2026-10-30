bez intervencije vlade
Procurile nove cijene goriva, poskupljuju dvije vrste
Prema neslužbenim informacijama, od utorka, 3. studenoga, na benzinskim postajama mogle bi nas dočekati nešto više cijene pojedinih vrsta goriva.
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Prema trenutačnim izračunima, cijena litre Eurosupera 95 trebala bi ostati nepromijenjena i iznositi 1,69 eura.
Eurodizel bi mogao poskupjeti za jedan cent te bi litra iznosila 1,89 eura.
Poskupljenje od jednog centa očekuje se i za plavi dizel, čija bi nova cijena iznosila 1,45 eura po litri, objavio je RTL.
Riječ je o najavljenim cijenama bez Vladine intervencije. Sve ovisi i o tome hoće li i za koliko Vlada intervenirati.
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