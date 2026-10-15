Studenac mijenja način poslovanja

U suradnji s agencijom za zapošljavanje preko koje je 185 djelatnika zaposleno u Studencu, razmatraju se mogućnosti njihova raspoređivanja kod drugih poslodavaca, sukladno raspoloživim kapacitetima i potrebama tržišta rada. Za 163 djelatnika istražuju se opcije nastavka rada u Studenčevim trgovinama, kao i zapošljavanja u domaćim logističkim kompanijama koje su već iskazale interes za njihovo preuzimanje, objavili su iz Studenca.