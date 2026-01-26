Susjedima usklađivanje mirovina stiže već u veljači: Naši moraju čekati sve do travnja

Freepik/Ilustracija

Usklađivanje mirovina za siječanj umirovljenicima u BiH donosi 11,6 posto veće mirovine, a isplata im stiže već u veljači. Nova formula usklađivanja mirovina rezultat je mirovinske reforme. Vlada je već procijenila da će im drugo usklađivanje ove godine donijeti između 5 i 6 posto ća će tako ukupno mirovine u 2026. rasti za 17 posto. Našim će umirovljenicima, s druge strane, siječanjsko usklađivanje donijeti svega oko dva posto više, a na isplatu povećanja morat će čekati sve do travnja.

Podijeli

Oglas

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine konačno je usvojio izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Time je potvrđen jedan od najvažnijih iskoraka u reformi mirovinskog sustava u ovoj susjednoj zemlji. Umirovljenici će učinke mirovinske reforme, o kojoj smo pisali ovdje, osjetiti već na isplati mirovina za siječanj kroz usklađivanje.

Susjedima 11 posto, a našim umirovljenicima dva posto

Već 5. veljače za svih 465.000 umirovljenika u BiH bit će isplaćene 11,6 posto veće mirovine, što je rezultat siječanjskog usklađivanja po novom modelu. U drugom polugodišnjem usklađivanju mirovine će dodatno rasti između 5 i 6 posto, što donosi ukupno godišnje povećanje od 17 posto u 2026. godini, piše Mirovina.hr.

Mirovine se od siječnja, prema omjeru 85:15, kretanja cijena i plaća usklađuju i u Hrvatskoj, ali na isplatu uvećanih mirovina naši umirovljenici moraju čekati sve do travnja. Stranka ‘Hoćemo pravedno’ traži ocjenu ustavnosti usklađivanja mirovina. Za razliku od susjeda, naši umirovljenici mogu očekivati tek oko dva posto više siječanjskim usklađivanjem mirovina.

"Rezultat je to nove formule za usklađivanje, koja se temelji na kombinaciji indeksa rasta potrošačkih cijena i indeksa rasta prosječne plaće u omjeru 60 naprema 40 posto i obratno, uz primjenu povoljnijeg pokazatelja. Time se po prvi put uklanja neizvjesnost oko budućih povećanja mirovina i osigurava redovno i pravednije usklađivanje", pojasnio je federalni ministar rada i socijalne politike, Adnan Delić.

Osim novog modela usklađivanja dvaput godišnje, umjesto kao dosad samo jednom, novi Zakon donosi preciznije uređenje prava na naknadu troškova sahrane, čime se pravo proširuje na one koji su te troškove stvarno i snosili. Izmjene donose i uvođenje diferenciranih minimalnih mirovina u skladu s godinama staža. Vlada je, naime, uvela određivanje minimalne mirovine prema godinama staža, tako da na jednak iznos od 358 eura umirovljenici više ne mogu računati.

Zakonom je propisano da se stečena prava ne mogu umanjivati, da mirovine ne mogu biti smanjene te da se usklađivanje može raditi isključivo u smjeru njihovog povećanja. Minimalna mirovina je zaštićena i nastavlja rasti u skladu s novim zakonskim rješenjem.

BiH dobiva pravedniji mirovinski sustav

"Od 5. veljače sve penzije rastu za svih 465.000 penzionera. Nema više straha i neizvjesnosti koliko će penzije rasti jer nova formula je jasna, predvidiva i vezana za realna ekonomska kretanja", poručio je ministar Delić.

Podsjećamo, donošenje ovog Zakona rezultat je zahtjeva Saveza udruženja penzionera u FBiH te Zaključka Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH proisteklog s tematske rasprave na kojoj se raspravljalo o stanju u penzijskom i invalidskom osiguranju, mogućnostima unapređenja standarda penzionera i dugoročnoj održivosti sistema. Nakon te sjednice Parlament je zadužio Vladu Federacije BiH da pripremi zakonsko rješenje koja istovremeno poboljšavaju primanja penzionera i jačaju stabilnost sistema.

Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o PIO u oba doma Parlamenta Federacije BiH, Federacija BiH konačno dobiva stabilniji, predvidiviji i pravedniji mirovinski sustav, dok umirovljenici već u veljači dobivaju primjetno povećanje svojih primanja, zaključili su iz nadležnog ministarstva u BiH.