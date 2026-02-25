Šušnjar: JANAF je pravi "naftovod prijateljstva" bez političkog maltretiranja

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar objavio je u srijedu na društvenoj mreži X novu poruku u kojoj se dotaknuo naftovoda Družba i Jadranskog naftovoda (JANAF).
"Jednom su imali “lukav plan” i nazvali ga Družba – takozvani „Naftovod prijateljstva“ za Istočnu i Srednju Europu. Do sada je većina europskih zemalja shvatila što takva vrsta „prijateljstva“ zapravo znači. Neki još nisu", objavio je Šušnjar na društvenim mrežama.
"Jadranski naftovod (JANAF) je pravi naftovod prijateljstva – s jasno definiranom rutom, dokazanom propusnošću i neruskom naftom koja već teče prema saveznicima i susjedima. Bez skrivenih uvjeta. Bez ultimatuma. Bez političkog maltretiranja upakiranog kao „logistika“", poručio je Šušnjar.
Šušnjarova objava dolazi nakon što je u Washingtonu poručio kako je Jadranski naftovod pouzdana alternativna ruta opskrbe neruskom naftom.
U raspravama na summitu ministar Šušnjar je naglasio da je energetska sigurnost danas jedno od ključnih pitanja europske stabilnosti i otpornosti, istaknuvši kako Hrvatska razvojem infrastrukture na Jadranu i povezivanjem energetskih sustava aktivno doprinosi sigurnosti opskrbe u srednjoj i jugoistočnoj Europi.
They once had “a cunning plan” and branded it Druzhba - the so-called “Friendship Pipeline” for Eastern and Central Europe. By now, most European countries understand what that kind of “friendship” really means.— Ante Šušnjar (@susnjar_a) February 25, 2026
Some still don’t.
Adria pipeline (JANAF) is the real friendship… pic.twitter.com/PqnHBDOuAW
„Energetska sigurnost ne gradi se deklaracijama, nego infrastrukturom, povjerenjem i sposobnošću da se energija isporuči kada je najpotrebnije. Hrvatska je izgradila sustav koji to omogućuje i danas aktivno doprinosi stabilnosti opskrbe u ovom dijelu Europe“, poručio je tada ministar Šušnjar.
