Svjetske burze pale zbog rasta cijena nafte: "Prvo prodaj, a onda postavljaj pitanja"

Na svjetskim su burzama cijene dionica pale i prošloga tjedna, drugoga zaredom, jer su zbog krize na Bliskom istoku snažno porasle cijene nafte, što bi moglo izazvati rast inflacije i naštetiti gospodarstvima.
Na Wall Streetu je Dow Jones indeks prošloga tjedna pao 2 posto, na 46.558 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 1,6 posto, na 6.632 boda, a Nasdaq 1,3 posto, na 22.105 bodova.
Ulagači nisu skloni rizičnijim investicijama jer su cijene nafte u posljednja dva tjedna, otkako su počeli napadi SAD-a i Izraela na Iran, skočile više od 35 posto.
Premda predsjednik SAD-a Donald Trump već danima poručuje da su SAD i Izrael pobijedili u ratu protiv Irana, kriza na Bliskom istoku ne jenjava.
Iran i dalje raketira Izrael i susjedne zemlje i ne dozvoljava prolaz tankera kroz Hormuški tjesnac, što je uzdrmalo tržište nafte, pa se cijena barela na londonskom tržištu probila iznad psihološki važne razine od 100 dolara.
I to, premda je Međunarodna agencija za energiju (IEA) objavila da će 32 države članice osloboditi rekordnih 400 milijuna barela nafte iz svojih rezervi kako bi se spustile cijene.
Ta je organizacija ocijenila da je ovo najveći poremećaj opskrbe naftom u povijesti.
"Tržište je shvatilo da kriza na Bliskom istoku neće završiti tako brzo kako su se ulagači nadali. Stoga je prevladalo geslo 'prvo prodaj dionice, a onda postavljaj pitanja'”, objašnjava Ryan Detrick, strateg u tvrtki Carson Group.
Ulagači se najviše plaše da će snažan rast cijena nafte izazvati rast inflacije, što bi središnje banke primoralo na povećanje kamatnih stopa. A to bi negativno utjecalo na rast gospodarstava.
I na europskim su burzama prošloga tjedna cijene dionica pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,2 posto, na 10.261 bod, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,6 posto, na 23.447 bodova, a pariški CAC 1 posto, na 7.911 bodova.
