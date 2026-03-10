ekonomska analiza
Vidaković: Nacionalni plan oporavka i otpornosti smanjio je hrvatsku otpornost i konkurentnost
N1 Hrvatska
10. ožu. 2026. 11:08
| Novi dan
Ekonomski stručnjak Neven Vidaković u Novom danu kod Tihomira Ladišića analizirao je stanje hrvatske i europske ekonomije s obzirom na rat u Iranu i potrese na tržištu energenata.
