Strah ulagača od inflacije, oštar pad europskih burzi

Tijekom jutra cijene su bile i iznad 115 dolara i tako dosegnule najviše razine od srpnja 2022. jer je zbog eskalacije krize na Bliskom istoku, nakon napada SAD-a i Izraela na Iran prošloga tjedna, onemogućen izvoz nafte kroz Hormuški tjesnac, što je natjeralo proizvođače na tom području na smanjenje proizvodnje.