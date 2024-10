Hoće li se ukidanje bankarskih naknada svaliti na leđa potrošača? “Naš manevarski prostor je nikakav”

Podijeli :

Direktorica Hrvatske udruge banaka, Tamara Perko, gostovala je u N1 Studiju uživo kod našeg Igora Bobića s kojim je razgovarala o ukidanju bankarskih naknada.

Tamara Perko komentirala je najavu ministra financija Marka Primorca o ukidanju bankarske naknade za vođenje računa: “Otvoreno je savjetovanje, imamo nekakav okvir, iako još nemamo konkretne izmjene zakona. Ministar je najavio da će ukinuti naknade za osnovni račun koje će biti nula i sve banke su dužne ponuditi taj osnovni račun, poslati obavijest potrošačima preko ugovorenih kanala komunikacije. Potrošači će imati osnovni račun za nula eura koji će imati određene funkcionalnosti. To je idealan račun za one koje banku minimalno koriste i koji ne koriste druge proizvode banke.”

“Tekući račun je na razini naknade jednog do dva eura mjesečno, u prosjeku 1,84 eura mjesečno, to je trošak tekućeg računa”, dodala je.

Direktorica Hrvatske udruge banaka smatra da neće biti automatizma: “Mogu reći na svom osobnom primjeru, ja neću otvoriti osnovni račun jer koristim paket usluga, koristim puno više usluga od banke nego što će ponuditi osnovni račun i ja ću ostati na svom paketu. Svaki potrošač treba vidjeti koje će biti funkcionalnosti osnovnog računa i trebamo li mu još koja usluga te onda odrediti što mu je adekvatno.”

Osnovni račun

“Osnovni račun je, do sada, služio za socijalno osjetljive skupine, one koji su primali nekakve naknade iz sustava socijalne skrbi. Onda je taj račun za njih bio nula do 20 centi, to je bila mjesečna naknada. Sada će taj osnovni račun biti proširen kao mogućnost za sve”, dodala je Perko.

Perko je istaknula da se još uvijek čekaju izmjene zakona: “Što će točno pisati, treba vidjeti, ne mogu ulaziti u detalje jer ni mi ne znamo detalje.”

“Ministar je najavio izmjene zakona i mi moramo poslovati u skladu sa zakonom, naš manevarski prostor je nikakav. Ako ministar kaže mijenja se zakon, banke moraju tako poslovati”, dodala je.

Odgovorila je na pitanje hoće li teret ukidanja bankarskih naknada biti prebačen na potrošače i hoće li banke dići neke druge naknade: “Dužni smo metodologiju izračuna naknada dostaviti do kraja ove godine tako da će svaka banka dostaviti točni izračun. HNB će imati uvid što je točno u trošku svake naknade i to ne daje manevarski prostor za takvo nešto.”

