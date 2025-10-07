HRVATSKA U VRHU
Cijene nekretnina diljem Europe: Koje zemlje bilježe najveći porast?
Cijene nekretnina u zemljama Europske unije uglavnom su porasle na godišnjoj razini od travnja do lipnja, a najveći skokovi zabilježeni su u zemljama poput Portugala i Bugarske.
Cijene nekretnina u EU nastavile su rasti u drugom tromjesečju 2025. godine, što označava sedmo uzastopno godišnje povećanje.
Nominalno su cijene porasle u svim zemljama EU osim u Finskoj, dok su, kada se prilagode inflaciji, troškovi porasli u 21 od 26 zemalja.
Podaci pokazuju da, iako se mnogi Europljani još uvijek bore kako bi došli do vlastitog doma, zabrinutost zbog priuštivosti stanovanja još uvijek ne uzrokuje pad cijena u većini područja, pišeeuronews.
Ali koje su zemlje zabilježile najveći porast tijekom protekle godine? I kako se ti trendovi uspoređuju s dugoročnim promjenama?
Sedam zemalja EU bilježi nominalni rast veći od 10%
Prema podacima Eurostata, cijene nekretnina u EU porasle su u prosjeku za 5,4% na godišnjoj razini u drugom tromjesečju 2025. godine.
Sedam zemalja zabilježilo je povećanje veće od 10%, a Portugal (17,1%), Bugarska (15,5%) i Mađarska (15,1%) imale su najveći rast.
Hrvatska (13,2%), Španjolska (12,8%), Slovačka (11,3%) i Češka (10,5%) također su ostvarile dvoznamenkasti porast.
Nasuprot tome, Finska je bila jedina zemlja koja je zabilježila pad, s padom cijena nekretnina od 1,3% na godišnjoj razini u drugom tromjesečju 2025.
U tri zemlje cijene nekretnina porasle su za 1% ili manje: Francuska (0,5%), Švedska (0,7%) i Cipar (1%).
Među ostalim većim gospodarstvima EU, porast cijena bio je umjereniji i ispod prosjeka Unije. Njemačka je zabilježila rast od 3,2%, dok je Italija ostvarila porast od 3,9%.
Cijene nekretnina u Turskoj su posljednjih godina naglo porasle, iako podaci za najnovije razdoblje još nisu dostupni. Prema posljednjim podacima iz četvrtog tromjesečja 2024. godine, cijene su porasle za 28,5%, čime je Turska zauzela prvo mjesto po rastu cijena nekretnina.
Rast stvarnih cijena u Portugalu i Bugarskoj
Kada se prilagode inflaciji, cijene nekretnina u EU porasle su u prosjeku za 2,8%.
Portugal (14,3%) i Bugarska (14,1%) zabilježili su najveći rast stvarnih cijena, oboje iznad 14%.
Mađarska i Španjolska (po 9,2%) te Hrvatska (8,9%) također su zabilježile značajan porast, približavajući se dvoznamenkastim vrijednostima.
Pad stvarnih cijena u pet zemalja
Cijene nekretnina su u pet zemalja pale u stvarnim vrijednostima, iako su ti padovi uglavnom bili umjereni.
Finska je zabilježila najveći pad od 2,6%, zatim Švedska (1,7%) i Rumunjska (1,2%).
U Francuskoj (0,1%) i Austriji (0,3%) pad je bio minimalan.
U Italiji (1,8%) i Njemačkoj (0,7%) rast cijena bio je blag, ostajući ispod 2%.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
