ANALIZA
U ovim europskim zemljama mladi najbrže dolaze do prve nekretnine: Kako stoji Hrvatska?
U EU-u 68,5 posto kućanstava živi u vlastitim nekretninama, prema podacima za 2025. godinu. To je za 2,2 postotna boda manje nego 2010.
Manje od sedam od deset kućanstava u Europskoj uniji živi u vlastitim nekretninama. Euronews Business detaljnije analizira dob u kojoj Europljani kupuju svoj prvi dom, koja se znatno razlikuje diljem kontinenta, na temelju ekskluzivnih podataka tvrtke RE/MAX.
U EU-u 68,5 posto kućanstava živi u vlastitim nekretninama, prema podacima za 2025. godinu. To je za 2,2 postotna boda manje nego 2010. Stope vlasništva nad nekretninama znatno se razlikuju među državama, od 47,2 posto u Njemačkoj do 93,8 posto u Slovačkoj, pokazuju podaci Eurostata.
U kojoj dobi Europljani najranije kupuju nekretninu? U kojim zemljama mladi mogu najranije postati vlasnici doma? I koji čimbenici na to utječu?
U 23 europske zemlje prosječna dob kupca koji prvi put kupuje nekretninu iznosi 31,3 godine, prema istraživanju RE/MAX European Housing Trend Report 2025. Kreće se od 28 godina na Malti do 34,7 godina u Švicarskoj i Grčkoj.
RE/MAX je Euronews Businessu ekskluzivno ustupio detaljnije podatke.
„Iako si ljudi mogu priuštiti nekretninu često određuje dob u kojoj je kupuju, važnu ulogu imaju i obiteljska podrška te kulturne norme povezane s najmom stanova“, rekao je za Euronews Business Michael Polzler, izvršni direktor RE/MAX Europe.
Nijemci prvi dom kupuju pet godina kasnije od Britanaca
Među pet najvećih europskih gospodarstava Ujedinjena Kraljevina bilježi najnižu prosječnu dob za kupnju prve nekretnine – 28,4 godine. To je ujedno i druga najniža prosječna dob među svih 23 promatranih zemalja, zajedno s Luksemburgom (28,4 godine).
Prema istraživanju RE/MAX Europe, Ujedinjena Kraljevina ima jednu od najviših razina obiteljske financijske potpore mladim odraslim osobama. Više od polovice (53 posto) ispitanika u dobi od 18 do 34 godine prima financijsku pomoć u obliku novčanog dara ili nasljedstva.
„To može objasniti zašto neki stanovnici Ujedinjene Kraljevine uspijevaju postati vlasnici nekretnine u mlađoj dobi“, rekao je Polzler.
Njemačka među pet najvećih gospodarstava ima najvišu prosječnu dob kupnje prve nekretnine – 33,6 godina, što znači da Nijemci svoj prvi dom kupuju 5,2 godine kasnije od Britanaca.
Najam je u Njemačkoj mnogo prihvaćeniji
„U Njemačkoj je najam mnogo prihvaćeniji kao dugoročno stambeno rješenje, zahvaljujući snažnijoj zaštiti najmoprimaca i većoj stambenoj sigurnosti“, rekao je Polzler. Zbog toga mnogi mladi ne smatraju kupnju nekretnine prirodnim sljedećim korakom nakon odlaska iz roditeljskog doma.
Među njemačkim ispitanicima u dobi od 18 do 34 godine njih 69 posto izjavilo je da žive u unajmljenoj nekretnini, u usporedbi s 38 posto europskih ispitanika iste dobne skupine.
Španjolska ima drugu najnižu prosječnu dob kupnje prve nekretnine – 30,9 godina. U Francuskoj (32,5 godina) i Italiji (32,8 godina) prosječna dob viša je od europskog prosjeka.
Obiteljska podrška igra važnu ulogu
Izvršni direktor RE/MAX Europe istaknuo je da je u Italiji i Španjolskoj uobičajeno da mladi ostaju živjeti s roditeljima do 26. godine života – tri godine dulje od europskog prosjeka – što im omogućuje da uštede za svoju prvu nekretninu, ali istodobno često odgađa prijelaz u vlasništvo nad nekretninom.
U Francuskoj mladi u prosjeku napuštaju roditeljski dom s 23 godine, što odgovara europskom prosjeku, no obiteljska pomoć pri kupnji nekretnine rjeđa je nego u drugim zemljama. Samo trećina (33 posto) prima novčani dar ili nasljedstvo kako bi lakše kupila nekretninu, dok je europski prosjek gotovo polovica (48 posto).
„Ta niža razina obiteljske pomoći može biti jedan od razloga zašto mnogim Francuzima treba više vremena da postanu vlasnici nekretnine“, rekao je Polzler.
Turska je na trećem mjestu s prosječnom dobi od 34,1 godine. Iznad europskog prosjeka su i Češka (33,2 godine), Poljska (32,7), Bugarska (32,5), Slovenija (32,2) i Hrvatska (32,1).
S druge strane, Mađarska (28,5) i Nizozemska (28,8) zaokružuju pet zemalja u kojima se najranije kupuje prva nekretnina.
Austrija (29,1), Portugal (29,8) i Finska (29,9) također bilježe kupnju prve nekretnine prije 30. godine života. Irska (30,8) nalazi se tek neznatno ispod europskog prosjeka.
Grčka, Švicarska i Turska: Najkasniji kupci prve nekretnine
Kada se spoje dobne skupine od 18 do 25 i od 26 do 35 godina, samo 50,4 posto stanovnika Grčke kupi svoju prvu nekretninu do 35. godine života, što znači da gotovo polovica to učini tek nakon navršene 35. godine.
Švicarska (53,2 posto) i Turska (56 posto) također su među zemljama s najmanjim udjelom ljudi koji postanu vlasnici prve nekretnine do 35. godine.
Europski prosjek iznosi 69,5 posto, što znači da otprilike sedam od deset ljudi u ovih 23 zemalja kupi svoj prvi dom do 35. godine života.
Ta stopa prelazi 80 posto u Luksemburgu (87,8 posto), Nizozemskoj (85,2 posto), Ujedinjenoj Kraljevini (84,6 posto) i Mađarskoj (82,8 posto).
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