U ovim europskim zemljama mladi najbrže dolaze do prve nekretnine: Kako stoji Hrvatska?

Izvršni direktor RE/MAX Europe istaknuo je da je u Italiji i Španjolskoj uobičajeno da mladi ostaju živjeti s roditeljima do 26. godine života – tri godine dulje od europskog prosjeka – što im omogućuje da uštede za svoju prvu nekretninu, ali istodobno često odgađa prijelaz u vlasništvo nad nekretninom.