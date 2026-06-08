najgori scenarij
Imate kredit u Njemačkoj, a izgubili ste posao: Evo što možete učiniti
Podizanje stambenog kredita zahtijeva detaljno planiranje, no u dugogodišnjem razdoblju otplate mnogi vozači i vlasnici nekretnina zaborave ukalkulirati najgori scenarij – iznenadni gubitak prihoda. Dugotrajna bolest, gubitak posla ili razvod braka mogu preko noći poljuljati financijsku konstrukciju i ugroziti krov nad glavom. Financijska stručnjakinja Jennifer Radke ističe kako bi se takvi rizici morali ugraditi u planiranje od samog početka.
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Prvi korak u prevenciji krize, piše Ivana Kaldinov za Fenix, jest detaljna provjera osobne financijske situacije kroz tri ključna pitanja:
- Koliko ušteđevine posjedujete i za koliko bi mjeseci otplate ona bila dovoljna?
- Bi li mjesečna rata bila održiva ako jedan izvor prihoda trajno ili privremeno nestane?
- Ako odgovor na prethodno pitanje glasi “ne”, na koji način možete pravovremeno osigurati svoju solventnost?
Preventivne mjere: Kako osigurati financiranje prije nego što nastane problem?
Ovisno o individualnoj situaciji, financijsku stabilnost možete zaštititi kombinacijom vlastitih rezervi i ciljanih osiguranja. Stručnjaci predlažu provjeru sljedećih četiriju mehanizama zaštite:
- Financijske rezerve: To je najvažniji obrambeni mehanizam. Savjetuje se stvaranje crnog fonda u iznosu od najmanje tri, a idealno šest mjesečnih rata kredita, kako bi se lakše premostile privremene proračunske rupe.
- Životno osiguranje (riziko): Sprječava da u slučaju smrti nositelja kredita otplata postane egzistencijalni teret za obitelj. Ovisno o ugovoru, njime se u potpunosti ili djelomično pokriva preostali dug. To je ključna stavka za obitelji u kojima glavni hranitelj snosi najveći dio financijskog tereta.
- Osiguranje od profesionalne nesposobnosti: Gubitak radne sposobnosti zbog dugotrajne bolesti jedan je od najvećih rizika za otplatu. Ovo osiguranje nadoknađuje prihode i omogućuje nesmetano plaćanje rata ako netko više ne može obavljati svoj posao.
- Fleksibilno ugovaranje kredita: Mogućnosti poput promjene stope otplate ili prilagodbe visine rate mogu u hitnim slučajevima privremeno smanjiti mjesečno opterećenje.
Upozorenje stručnjaka: Državne naknade za nezaposlenost ili bolovanja često nisu dovoljne za pokrivanje rate stambenog kredita jer je njihova primarna namjena osiguravanje osnovnih životnih troškova.
Tri opcije koje nudi banka
Ako niste uspjeli stvoriti rezerve, a stopa otplate postane neizdrživa, ključno je reagirati odmah kako bi se spriječila prisilna dražba nekretnine. Prvi korak mora biti hitan razgovor s bankom ili kreditnim posrednikom. Financijski engleski i domaći sustavi nude nekoliko opcija za premošćivanje krize:
- Moratorij (Odgoda plaćanja): Privremeno zamrzavanje cjelokupne mjesečne rate kredita. Plaćanje se u potpunosti odgađa na točno definirano razdoblje.
- Obustava otplate glavnice: Tijekom ovog razdoblja miruje povrat glavnog duga. Korisnik kredita banci nastavlja plaćati isključivo kamatu, što znatno smanjuje mjesečni iznos.
- Promjena stope otplate: Smanjivanjem udjela otplate u samoj rati izravno se smanjuje i konačni mjesečni iznos koji morate uplatiti.
Kao krajnji, posljednji izlaz uvijek ostaje prodaja nekretnine. No, čak i u tom slučaju, o prodaji je potrebno razgovarati s bankom u što ranijoj fazi kako bi se postupak proveo pod kontroliranim uvjetima i bez dodatnih ovršnih troškova.
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