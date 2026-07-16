Uber ponudio gotovo 15 milijardi dolara za njemačkog vlasnika Glova

U okviru ponude Uber se obvezao da će u Njemačku do 2031. uložiti dvije milijarde dolara. Osim toga, prema dogovoru, trebali bi i najmanje do 2029. godine zadržati zaposlenike Delivery Heroa i glavni ured, koji se i dalje nalazi u Berlinu, iako je kompanija poslovanje u matičnoj Njemačkoj prodala Just Eat Takeawayju.