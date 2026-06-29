Miletić: Hrvatska izgubila 200 milijuna eura jer Uber i Bolt porez plaćaju izvan RH

Iznos od 200 milijuna eura koji je, kaže, Hrvatska u 10 godina propustila uprihoditi, bio bi dovoljan za obnovu svih zagrebačkih škola i vrtića razorenih u potresu. "Govorimo o iznosu koji je gotovo jednak izgradnji Nacionalne dječje bolnice, projekta koji Hrvatska godinama čeka jer nema novca. Pa odakle će ga biti ako ga puštamo da odlazi van", istaknuo je.