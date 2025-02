Udvostručuje se jednokratna naknada za novorođeno dijete, evo od kada i koliko će iznositi

Podijeli :

Hrvatski sabor u petak je jednoglasno izmijenio Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama pa se od 1. ožujka udvostručuje jednokratna naknada za novorođeno dijete, povećava limit naknade za roditeljski dopust na 3000 eura, te produžuje očinski dopust.

Iznos jednokratne naknade za novorođeno dijete od 1. ožujka udvostručuje se s 309 na 618 eura, a limit naknade roditeljskog dopusta u trajanju šest mjeseci za jedno ili dvoje djece ako ga koristi jedan roditelj ili osam mjeseci ako ga koriste oba, povećava se s 995 na 3000 eura neto do prve godine djetetova života.

To znači da će roditelji tijekom cijelog dopusta primati punu plaću ako se radi o plaći do 3000 eura. U preostalom vremenskom dijelu roditeljskog dopusta, koji se odnosi na roditelje blizanaca, troje ili više djece, od prve do treće godine djetetova života limit se diže s dosadašnjih 551 na 803 eura.

Naknada za roditeljski dopust za roditelje koji rade na pola radnog vremena do prve godine djetetova života povećava se s 485 na 971 euro, a za one od prve do treće godine djetetova života za blizance, treće i svako sljedeće dijete na 600 eura.

Povećava se i naknada za roditeljski dopust radi pojačane njege djeteta do treće godine života za pola radnog vremena s 552 na 701 euro, roditeljima djece s težim smetnjama u razvoju do osme godine djetetova života na 803, a za zaposlene i samozaposlene roditelje na minimalnoj plaći s 309 na 701 euro za puno radno vrijeme, odnosno na 503 eura za nepuno radno vrijeme.

Također, produžuje se trajanje očinskog dopusta s 10 na 20 dana za jedno rođeno dijete, odnosno s 15 na 30 dana za blizance ili više istovremeno rođene djece.

Uoči glasovanja Ante Kujundžić (Most) još je jednom, suznih očiju i drhtavim glasom, apelirao na vladajuće da priznaju pravo na jednokratnu naknadu za novorođeno dijete posvojiteljima, kao i pravo na roditeljski dopust u punom trajanju bez obzira na dob posvojenog djeteta.

U formi zaključka predložio je i da roditeljski dopust za treće i svako sljedeće posvojeno dijete ili blizance iznosi 36 mjeseci neovisno o djetetovim godinama, što nije dobilo podršku parlamentarne većine.

Kolege iz HDZ-a, jel vam nije neugodno, puna su vam usta demografije, treba vam biti neugodno, kazala je Anka Mrak Taritaš (GLAS).

Potporu Kujundžiću dala je i Sandra Benčić (Možemo!) istaknuvši da je njegov zaključak samo osnovni civilizacijski minimum koji “vi ne možete dostići”.

Marija Selak Raspudić (NZ) poručila je da u takvim pitanjima moramo biti jedinstveni. “Doista ne vidim u čemu je problem kada imate zastupnika koji se založio za nešto vrlo konkretno i u ovom slučaju vrlo osobno, a tiče se prava osoba koja posvajaju djecu” , rekla je i dodala kako je ovo porazni trenutak za sve nas.

