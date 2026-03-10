UGP traži tri hitne mjere za male poduzetnike, otkrili koje

Tako predlažu povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a na 100.000 eura, napominjući kako s obzirom na inflaciju i rast troškova poslovanja, postojeći prag (od 60 tisuća eura, op.ur.) više ne odražava realne gospodarske uvjete. Njegovo povećanje, kažu u UGP-u, značajno bi administrativno rasteretilo male poduzetnike i obrtnike te pojednostavnilo poslovanje.