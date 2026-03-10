UGP traži tri hitne mjere za male poduzetnike, otkrili koje

Udruga Glas poduzetnika (UGP) u utorak je priopćila kako će rast cijena energenata posebno pogoditi mikro, male i srednje poduzetnike, zbog čega traži donošenje hitnih mjera kako bi im se olakšalo poslovanje i smanjili troškovi.
Novi rast cijena energenata, kako su naveli iz UGP-a, posebno će pogoditi mikro, male i srednje poduzetnike, koji prvi osjećaju posljedice rasta troškova i inflacijskih pritisaka.
"U takvim okolnostima nužno je pravodobno djelovati mjerama koje su realne, provedive i usmjerene na smanjenje troškova poslovanja", poručili su iz UGP-a i predložili tri ključne mjere.
Tako predlažu povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a na 100.000 eura, napominjući kako s obzirom na inflaciju i rast troškova poslovanja, postojeći prag (od 60 tisuća eura, op.ur.) više ne odražava realne gospodarske uvjete. Njegovo povećanje, kažu u UGP-u, značajno bi administrativno rasteretilo male poduzetnike i obrtnike te pojednostavnilo poslovanje.
Predlažu i dosljednu primjenu načela oportuniteta u inspekcijskom nadzoru, ističući kako je kaznena politika prema poduzetnicima često nerazmjerna. UGP smatra da upozorenje treba biti pravilo, a kazna iznimka, osobito kod manjih i nenamjernih prekršaja. Cilj sustava mora biti ispravljanje pogreške, a ne kažnjavanje, ističe.
Treće mjera koju predlaže odnosi se na povećanje neoporezivih primitaka na plaću.
S obzirom na rast plaća i inflacijske pritiske, postojeći neoporezivi limiti više ne odražavaju realne uvjete poslovanja. Njihovo povećanje omogućilo bi poslodavcima dodatno rasterećenje troškova rada i fleksibilnije nagrađivanje zaposlenika, istaknuli su iz UGP-a.
Uz navedeno, UGP smatra važnim otvaranje rasprave o dodatnim mjerama rasterećenja, uključujući skraćenje razdoblja bolovanja na teret poslodavca na najviše 15 dana te smanjenje PDV-a na hranu.
Naglašava i važnost kontinuirane evaluacije učinka regulatornih mjera na poslovanje mikro, malih i srednjih poduzetnika.
Ključno je očuvati održivost poslovanja mikro, malih i srednjih poduzetnika, smatra UGP i poziva Vladu na hitan dijalog kako bi se pravodobno donijele mjere koje će očuvati radna mjesta, smanjiti pritisak na rast cijena proizvoda i usluga te omogućiti održivo povećanje plaća.
