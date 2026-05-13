Upozorenje regulatora: Sve veća ovisnost EU-a o američkom plinu donosi rizike

Sve veća ovisnost Europske unije o američkom ukapljenom prirodnom plinu (LNG) donosi rizike, uključujući rast ovisnosti o jednom dobavljaču, upozorila su u srijedu europska regulatorna tijela za energetiku.
Članice EU-a utrostručile su obujam uvoza američkog ukapljenog prirodnog plina od 2021. godine, nastojeći postupno u potpunosti prekinuti uvoz ruskih energenata. Prošle godine Unija je 58 posto LNG-a uvezla iz SAD-a, što odgovara otprilike četvrtini ukupne potrošnje plina u EU-u.
"Oslanjanje EU-a na američki LNG može postaviti pitanje o ovisnosti o jednoj zemlji dobavljaču", objavila je EU-ova Agencija za suradnju energetskih regulatornih tijela (ACER) u izvješću.
Ozbiljni poremećaji na energetskim tržištima uzrokovani ratom u Iranu istaknuli su potrebu za smanjenjem europske izloženosti vanjskim šokovima, ističe ACER. Agencija je pozvala EU da diversificira izvore opskrbe kako se ne bi moglo dogoditi da jedan dobavljač, tranzitna ruta ili konflikt destabiliziraju europski energetski sustav i šire gospodarstvo.
Nova energetska ovisnost
SAD bi ove godine mogao postati najveći europski dobavljač plina, a do 2028. godine američke isporuke mogle bi činiti 80 posto LNG-a u Europskoj uniji, pokazali su podaci koje je u srijedu objavio neprofitni američki Institut za ekonomiju i financijsku analizu u energetici (IEEFA).
Skok uvoza iz SAD-a donosi rizik stvaranja "nove energetske ovisnosti", navodi IEEFA, istaknuvši potrebu za povećavanjem ulaganja u obnovljive izvore energije i toplinske crpke radi smanjenja izloženosti promjenjivim globalnim tržištima goriva.
EU je već najveći svjetski uvoznik LNG-a, a ovisnost Unije o američkim isporukama još će porasti, s obzirom na potpunu zabranu uvoza ruskog plina koja će stupiti na snagu u rujnu 2027. godine. Odluku je potaknula ruska invazija na Ukrajinu 2022. godine, kad je Moskva drastično smanjila isporuke plina u Europu.
Početkom godine neki dužnosnici EU-a izrazili su zabrinutost zbog sve veće ovisnosti o američkim energentima nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o preuzimanju Grenlanda.
Drugi pak smatraju da oslanjanje na SAD, starog europskog saveznika i člana NATO saveza, nije usporedivo s nekadašnjom ovisnošću Unije o Rusiji.
"Transatlantski odnosi su pod povećalom, imamo bolje i lošije trenutke... ali naravno, moramo nastaviti graditi i osnaživati taj odnos", smatra rumunjski ministar energetike Cristian-Silviu Busoi.
"SAD je pouzdaniji partner nego što bi možda bili neki drugi koji bi nam sada mogli biti partneri, budući da nam Rusija više neće biti partner", rekao je Busoi novinarima u srijedu.
