Plenković: Činit ćemo sve da cijena plina bude što niža

"Ovaj projekt je još vredniji od Dugog Sela do Novske, to je vrlo važan željeznički pravac, koji spaja Zagreb sa Slavonijom. Ta investicija sada je u fazi da je nadležno povjerenstvo u okviru HŽ-Infrastrukture došlo u fazu donošenja odluka. Hoće li se netko žaliti, to u ovom trenutku ne znamo, ali to je dobro i tu se vidi dodana vrijednost investiranja u modalitet prometa koji je objektivno govoreći bio u podređenom položaju, jer se jako puno investiralo u cestovnu infrastrukturu, u mrežu autocesta, u zračne luke, u pomorske luke. Imali smo renesansu hrvatske obale uopće i u energetsku infrastrukturu. Željeznice su, siguran sam, sada na redu", zaključio je Plenković.