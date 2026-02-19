Uskrsnice za umirovljenike u još tri grada: Iznosi od 40 do 100 eura

Neki gradovi i općine već su objavili da će umirovljenicima dijeliti uskrsnice. Osim Županje, Pule i Varaždina, ‘popisu’ su se pridružili Rovinj, Zaprešić, Zagreb i općina Kravarsko. Uskrsnicu od 100 eura dobit će umirovljenici u glavnom gradu, dok 40 eura ide onima u Zaprešiću.
Uskrsnice za umirovljenike neki su gradovi i općine u Hrvatskoj već najavili, a jedan od njih je i Rovinj. Umirovljenicima koji imaju mirovinu do 800 eura grad Rovinj će podijeliti uskrsnice, ali još uvijek nije poznat iznos. Osim grada u Istri, umirovljenici u Zaprešiću i Zagrebu također će dobiti novčanu pomoć povodom Uskrsa, a isto je objavila i općina Kravarsko.
Zaprešić daje 40 eura, a Zagreb 100 eura
Grad Rovinj isplatio je 75 eura za Božić umirovljenicima čija mirovina nije prelazila 550 eura, a cenzus su sada podignuli na 800 eura primanja za ostvarivanje prava na uskrsnice. To znači da se krug korisnika širi, a potrebno se prijaviti, prenosi Mirovina.hr.
"Umirovljenicima kojima je isplaćena jednokratna novčana pomoć povodom božićnih blagdana, ako nije došlo do promjena podataka, sredstva će biti isplaćena direktno na tekući račun. Grad Rovinj moli da podatke dostavite putem elektroničke pošte na e-mail [email protected]. Sve informacije možete dobiti putem telefona na broj 052/805-241. Podaci će se prikupljati do 13. ožujka 2026.", napominju iz Grada Rovinja.
Kako bi im uljepšao nadolazeće uskršnje blagdane Zaprešić će svim svojim umirovljenicima isplatiti uskrsnicu od 40 eura. Nadalje, uskrsnicu od 100 eura dobit će i zagrebački umirovljenici s primanjima do 350 eura koji su ujedno i korisnici novčanih naknada Grada Zagreba. Isti iznos od Grada Zagreba dobili su i za Božić. Tu je i općina Kravarsko koja će umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe dati uskrsnicu od 100 eura.
Uskrsnica u Županji, Puli i Varaždinu
Podsjetimo, uskrsnicu su ranije najavila već tri grada. Županja je otvorila prijave za korisnike čija mirovina ne prelazi 600 eura. Novčanu pomoć dobit će i korisnici nacionalne naknade za starije osobe u iznosu od 70 eura, jednako koliko je ovaj grad dijelio i za Božić.
Umirovljenici i korisnici nacionalne naknade za starije u Puli trebali bi dobiti 80 eura. Uskrsnicu za umirovljenike ‘pripremaju’ i u Varaždinu, a radi se o iznosu od 60 ili 75 eura za građane s mirovinom do 650 eura, korisnike nacionalne naknade i korisnike inkluzivnog dodatka.
