Uskrsnice za umirovljenike u još tri grada: Iznosi od 40 do 100 eura

Uskrsnice za umirovljenike neki su gradovi i općine u Hrvatskoj već najavili, a jedan od njih je i Rovinj. Umirovljenicima koji imaju mirovinu do 800 eura grad Rovinj će podijeliti uskrsnice, ali još uvijek nije poznat iznos. Osim grada u Istri, umirovljenici u Zaprešiću i Zagrebu također će dobiti novčanu pomoć povodom Uskrsa, a isto je objavila i općina Kravarsko.