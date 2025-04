Uskrsnice dijeli više od 100 gradova i općina: Umirovljenicima od 15 pa sve do 200 eura

Podijeli :

Mnogi gradovi i općine ove godine uoči blagdana Uskrsa umirovljenicima i ostalim kategorijama građana dijele jednokratnu novčanu pomoć, odnosno uskrsnice. Trenutno je uskrsnicu najavio 51 grad i 54 općine, no taj će se popis produljivati. Iznosi ovogodišnjih uskrsnica za umirovljenike kreću se od 15 do 200 eura, a ovise o visini mirovine.

Bakar

Pravo na isplatu uskrsnica imaju umirovljenici od 100 eura koji imaju mirovinu do 340 eura. Isto tako i osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na mirovinu. Zatim, uskrsnicu od 60 eura dobit će umirovljenici koji primaju mirovinu od 340 do 540 eura. Umirovljenici će dobiti i 50 eura uskrsnice, a to su oni koji primaju mirovinu od 540 do 800 eura. Uskrsnica od 30 eura bit će dodijeljena umirovljenicima koji primaju mirovinu od 800 do 1.200 eura i to neovisno o kojoj vrsti mirovine se radi, obiteljskoj, starosnoj ili invalidskoj. Prijave za isplatu uskrsnica traju od 17. ožujka do 30. travnja, piše Mirovina.hr.

Beli Manastir

Umirovljenici s mirovinom do 250 eura dobit će uskrsnicu od 60 eura. Isto tako, umirovljenici s mjesečnim prihodima od 250 do 350 eura dobit će 45 eura. Umirovljenici koji imaju mirovinu između 350 i 450 eura dobit će 35 eura. Također, korisnici nacionalne naknade za starije dobit će uskrsnicu od 60 eura. Osim njih, uskrsnicu od 35 eura dobit će i oni koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu od 350 eura ili manje, piše radio-baranja.hr.

Crikvenica

Umirovljenici će dobiti uskrsnicu od 70 eura, a osim njih će isti iznos primiti i korisnici nacionalne naknade za starije osobe, bez obzira na osnovu primanja mirovine.

Čakovec

Uskrsnicu u iznosu od 50 eura ove će godine dobiti svi umirovljenici, neovisno o visini mirovine.

Donji Miholjac

Umirovljenici i korisnici nacionalne naknade za starije osobe s mirovinom do 150 eura dobit će uskrsnicu od 80 eura. Zatim, uskrsnica od 60 eura bit će dana umirovljenicima s mirovinom od 150 do 250 eura. Uskrsnicu od 50 eura dobit će umirovljenici s mirovinom od 250 do 350 eura.

Dugo Selo

Umirovljenici koji imaju mirovinu do 600 eura, dobit će uskrsnicu u iznosu od 70 eura. Uskrsnicu će dobiti i korisnici nacionalne naknade za starije osobe.

Đakovo

Umirovljenici koji imaju mirovinu do 255 eura zajedno sa zaštitnim dodatkom imaju pravo na uskrsnicu od 80 eura. Oni s mirovinom od 255 eura do 345 eura zajedno sa zaštitnim dodatkom ostvaruju pravo na 60 eura uskrsnice. Osim njih, uskrsnicu od 50 eura dobit će umirovljenici koji imaju mirovinu od 345 eura do 445 eura. Uskrsnicu od 50 eura dobit će korisnici zajamčene minimalne naknade, korisnici prava na inkluzivni dodatak i korisnici naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

Grubišno Polje

Umirovljenici koji imaju mirovine do 500 eura dobit će uskrsnicu od 50 eura. U odnosu na prošlu godinu uskrsnica je povećana s 30 na 50 eura. Osim toga, povećan je i prag mirovine s 400 na 500 eura.

Ivanić-Grad

Umirovljenici s mirovinom do 500 eura dobit će uskrsnicu od 100 eura. Osobe s mirovinom do 600 eura imaju pravo na uskrsnicu od 50 eura. Uskrsnice će se isplatiti izravno na tekuće račune ili putem Hrvatske pošte na kućnu adresu.

Kastav

Umirovljenici koji imaju mirovinu nižu od 480 eura, stariji od 65 godina bez primanja, umirovljenici koji jedini ostvaruju prihod u obitelji i imaju mirovinu nižu od 520 eura dobit će uskrsnicu od 70 eura. Osim njih, uskrsnicu će dobiti oni koji ostvaruju pravo na inozemnu mirovinu nižu od 480 eura, korisnici nacionalne naknade za starije osobe i roditelji njegovatelji.

Koprivnica

Umirovljenici s mirovinom do 500 eura dobit će uskrsnicu od 50 eura. Osim njih, dobit će je i korisnici nacionalne naknade za starije osobe, korisnici osobne invalidnine i korisnici inkluzivnog dodatka. Podjela uskrsnica započet će u ponedjeljak, 31. ožujka 2025.

Križevci

Umirovljenici, korisnici zajamčene minimalne naknade, odrasle osobe s invaliditetom, nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata te korisnici nacionalne naknade za starije osobe koje imaju prebivalište u Križevcima dobit će uskrsnicu. Za sve čiji ukupni mjesečni prihodi ne prelaze 350 eura, javni poziv je otvoren od 5. do 31. ožujka 2025. godine.

Krk

Umirovljenici s prebivalištem na području Grada Krka koji će do kraja ove godine imati navršenih 75 godina života, povodom blagdana Uskrsa, dobit će uskrsnicu od 100 eura. Zahtjevi će se zaprimati do 10. travnja.

Kutina

Umirovljenici iz Kutine s mirovinom do 400 eura dobit će uskrsnicu u iznosu od 60 eura. Osim umirovljenika, uskrsnicu će dobiti i korisnici nacionalne naknade za starije osobe i osobe koje primaju inkluzivni dodatak s područja Grada Kutine, koji ispunjavaju propisane uvjete.

Labin

Umirovljenici s mirovinom do 200 eura dobit će uskrsnicu od 120 eura. Osim njih, umirovljenici s mirovinom od 200 do 300 eura dobit će 80 eura uskrsnice. Uskrsnicu u iznosu od 70 eura dobit će umirovljenici koji imaju mirovinu od 300 do 400 eura. Osim njih, umirovljenici s mjesečnim primanjima od 400 do 600 eura dobit će uskrsnicu od 60 eura. Umirovljenici s mirovinama po međunarodnim Ugovorima, bez obzira na iznose čiji zbroj međunarodne i hrvatske mirovine ne prelazi 600 eura dobit će 60 eura. Domaćice starije od 60 godina s prebivalištem na području Grada i korisnici gradskog socijalnog programa dobit će poklon bon vrijedan 60 eura za nabavku namirnica.

Lepoglava

Umirovljenici koji imaju mirovinu do 400 eura dobit će uskrsnicu od 50 eura. Osim njih, dobit će je i korisnici nacionalne naknade za starije osobe.

Ludbreg

Umirovljenici čija su mjesečna primanja do 400 eura dobit će uskrsnicu od 50 eura. Radi se o povećanju od 100 eura u odnosu na lani, piše varazdinski.net.hr.

Makarska

Umirovljenici s mirovinom do 400 eura dobit će uskrsnicu od 70 eura, dok će oni koji imaju mirovinu do 600 eura dobiti 50 eura povodom Uskrsa. Uskrsnicu u iznosu od 70 eura dobit će hrvatski branitelji stariji od 50 godina koji su na naknadi za nezaposlene, zatim stariji od 50 godina koji su dugotrajno nezaposleni, korisnici nacionalne naknade kao i roditelji njegovatelji te njegovatelji djece s teškoćama ili osoba s invaliditetom.

Metković

Umirovljenici s mirovinom do 310 eura dobit će uskrsnicu od 70 eura, dok će oni s mirovinom od 310 do 450 eura dobiti 50 eura.

Mursko Središće

Pravo na bonove imaju umirovljenici čiji je zbroj mirovina manji od 630 eura. Umirovljenici s mirovinom do 340 eura dobit će bon u vrijednosti od 35 eura. Oni s mjesečnim prihodima između 341 eura i 470 eura dobit će bon u vrijednosti od 30 eura. Zatim, bon u vrijednosti od 25 eura dobit će oni s prihodima između 471 i 630 eura. Uz to, umirovljenici koji ostvaruju pravo na dodjelu bonova dobit će i bon u vrijednosti od 25 eura koji će moći iskoristiti u mesnici Mihalić u Murskom Središću. Također, bonove u vrijednosti od 35 i 25 eura imaju i osobe starije od 65 godina koji su primatelji nacionalne naknade, zajamčene minimalne naknade ili su bez prihoda.

Našice

Uskrsnicu od 50 eura dobit će umirovljenici čiji mjesečni prihodi ne prelaze 540 eura. Umirovljenici će uskrsnicu moći podići u zgradi Gradske uprave od 9 do 13 sati, a sa sobom trebaju ponijeti osobnu iskaznicu, OIB i posljednji odrezak mirovine. Isplata će početi u ponedjeljak 7. travnja, a trajat će do 23. travnja.

Novi Marof

Uskrsnice od 40 eura dobit će svi čija mirovina ne prelazi 400 eura mjesečno. Podjela uskrsnica počet će 31. ožujka, piše varazdinski.net.hr.

Novi Vinodolski

Umirovljenici čija je mirovina do 140 eura dobit će uskrsnicu od čak 200 eura. Oni čija je mirovina između 140 i 270 eura dobit će 120 eura potpore, dok će oni s mirovinom između 270 i 400 eura dobiti 80 eura. Zatim, uskrsnicu od 70 eura dobit će oni čija je mirovina između 400 do 530 eura. Također, umirovljenici s mirovinom između 530 i 670 eura dobit će uskrsnicu od 60 eura te će uskrsnicu od 50 eura dobiti oni čija je mirovina veća od 670 eura. Korisnici nacionalne naknade za starije osobe dobit će 120 eura uskrsnice, a osobe koje nemaju mirovinu ni naknadu, a imaju 65 godina dobit će uskrsnicu od 80 eura.

Ogulin

Uskrsnicu od 70 eura dobit će umirovljenici s prebivalištem na području Grada Ogulina, čiji iznos mirovine ne prelazi 450 eura. Mirovina uključuje osnovni iznos mirovine i dodatke. Uskrsnicu u iznosu od 70 eura dobit će korisnici nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem na području Grada Ogulina.

Oroslavje

Umirovljenici čiji je iznos mirovine manji od 130 eura dobit će uskrsnicu u iznosu od 130 eura. Oni s mirovinom od 131 do 200 eura dobit će uskrsnicu u iznosu od 80 eura. Zatim, umirovljenici čiji je iznos mirovine od 200 do 300 eura dobit će 40 eura. Osobe s mirovinom od 300 do 350 eura dobit će 30 eura. Oni čija je mirovina od 350 do 400 eura dobit će 20 eura. Isto tako, umirovljenici čiji je iznos mirovine od 400 do 450 eura dobit će 15 eura. Zahtjev za isplatu, umirovljenici mogu podnijeti Gradu od 17. ožujka do 11. travnja, piše sjever.hr.

Osijek

Umirovljenici s mirovinom do 200 eura dobit će uskrsnicu od 120 eura. Oni s mirovinom do 350 eura dobit će 80 eura uskrsnice. Osobe koje imaju mirovinu do 500 eura, dobit će uskrsnicu od 60 eura, piše osijekexpress.com.

Otok

Uskrsnicu od 80 eura dobit će umirovljenici čija mirovina iznosi manje od 265 eura, dok će 60 eura uskrsnice dobiti oni s mirovinama od 265 do 330 eura. Zatim, iznos od 40 eura dobit će oni s mirovinom od 330 do 663,61 euro. Stariji od 65 godina koji nemaju mirovinu dobit će uskrsnicu od 80 eura. Svi se trebaju prijaviti do 11. travnja, piše u novosti.hr.

Ozalj

Umirovljenici s mirovinom do 350 eura mjesečno ove će godine uoči Uskrsa dobiti 100 eura. Iznosu mirovine uračunava se mirovina ostvarena u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Pag

Umirovljenici koji imaju mirovinu do 500 eura, dobit će 80 eura uskrsnice. Zatim, oni s mirovinom između 500 i 700 eura dobit će uskrsnicu u iznosu od 60 eura. Uskrsnicu od 80 eura dobit će socijalno ugrožene osobe bez primanja s navršenih 65 godina.

Petrinja

Umirovljenici koji imaju mirovinu do 350 eura dobit će uskrsnicu u iznosu od 50 eura.

Popovača

Umirovljenici s mirovinom do 400 eura mjesečno te građani stariji od 65 godina koji nisu korisnici mirovine niti zajamčene minimalne naknade dobit će uskrsnicu od 50 eura.

Požega

Grad Požega umirovljenicima, korisnicima zajamčene minimalne naknade i nezaposlenim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dodijelit će uskrsnicu od 50 eura. Pravo na uskrsnicu imaju umirovljenici s prebivalištem na području Grada Požege, čija mirovina ne prelazi 350 eura. Zahtjev je moguće podnijeti od 14. do 31. ožujka 2025. godine.

Rijeka

Uskrsnice od 70 eura dobit će umirovljenici koji u 2025. godini ostvaruju pravo na novčanu pomoć za svakodnevne životne troškove umirovljenika ili će predati zahtjev i ostvariti pravo do 15. travnja 2025. Cenzus za ostvarivanje uskrsnice od ove godine iznosi 460 eura uz uvjet da ukupni prihodi kućanstva u kojem umirovljenik živi ne prelaze gradski cenzus prihoda utvrđen Odlukom o socijalnoj skrbi, te ako u vlasništvu ili suvlasništvu ima stan ili kuću koja mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor. Uskrsnice će biti isplaćene i osobama starijim od 65 godina bez redovitih osobnih prihoda i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe. Procjenjuje se da će ovo pravo ostvariti oko 800 umirovljenika i 200 osoba starijih od 65 godina, a isplata se planira u tjednu prije Uskrsa.

Samobor

Uskrsnicu će dobiti umirovljenici, osobe s invaliditetom, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, nezaposleni hrvatski branitelji Domovinskog rata koji imaju mirovinska i druga primanja do 400 eura kao i svi nezaposleni građani. Uskrsnicu od 85 eura dobit će oni čiju su mjesečna primanja do 250 eura. Oni s mjesečnim primanjima između 250 i 325 eura, dobit će 60 eura. Uskrsnicu od 45 eura dobit će oni s prihodima između 325 i 400 eura. Zahtjevi se predaju na propisanom obrascu prijave sa svom traženom dokumentacijom u razdoblju od 3. do 17. ožujka 2025. godine na Urudžbeni zapisnik Grada Samobora ili na mail adresu [email protected].

Sinj

Umirovljenici s mirovinom do 200 eura dobit će uskrsnicu od 150 eura, dok će oni s primanjima od 200 do 300 eura dobiti 110 eura. Oni s mirovinom od 300 do 400 eura dobit će 80 eura uskrsnice. Uskrsnicu će dobiti i osobe bez primanja starije od 65 godina, korisnici nacionalne naknade, korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje. Osim njih, uskrsnicu će primiti i nezaposleni hrvatski branitelji te roditelji njegovatelji i njegovatelji koji to pravo ostvaruju na temelju rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Sisak

Uskrsnica je za umirovljenike u Sisku ove godine povećana, a iznosit će 100 eura. Uskrsnice će dobiti umirovljenici koji imaju prebivalište na području Grada Siska s mirovinom do 850 eura. Obavijesti su počele dolaziti na adrese svih koji imaju pravo na uskrsnicu. S tom obavijesti i osobnom iskaznicom uskrsnicu će moći podići od 24. ožujka do 19. travnja na gradskim blagajnama.

Slavonski Brod

Umirovljenici čija mirovina i ukupni prihodi ne prelaze iznos od 420 eura po članu zajedničkog umirovljeničkog kućanstva mogu predati zahtjeve za uskrsnicu. Zahtjevi se mogu podnijeti do petka, 28. ožujka 2025. godine. Iznos ovogodišnje uskrsnice nije poznat.

Solin

Umirovljenici čija je mirovina do 250 eura dobit će uskrsnicu u obliku bona od 120 eura. Oni koji imaju mirovinu između 250 i 350 eura primit će uskrsnicu od 100 eura. Umirovljenici čija je mirovina od 350 do 500 eura dobit će uskrsnicu od 80 eura. Osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju dohodak dobit će uskrsnicu od 100 eura. Korisnici nacionalne naknade za starije osobe i korisnici zajamčene minimalne naknade dobit će uskrsnicu u obliku bona u vrijednosti od 100 eura.

Split

Umirovljenici u Splitu dobit će 60 eura uskrsnice. Prošle godine im se dodjeljivalo 50 eura. Uskrsnice će osim umirovljenika dobiti njegovatelji, korisnici osobne invalidnine i korisnici zajamčene minimalne naknade. Isplata uskrsnica počinje početkom travnja.

Sveta Nedelja

Uskrsnica od 75 eura bit će dodijeljena umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 550 eura.

Šibenik

Umirovljenici s prebivalištem na području Grada Šibenika čija mirovina ne prelazi 450 eura dobit će uskrsnicu. Visina uskrsnice ovisi o visini mirovine, odnosno drugoj vrsti prihoda. Uskrsnicu od 100 eura može ostvariti umirovljenik s mirovinom do 250 eura, korisnik nacionalne naknade za starije osobe te osoba starija od 65 godina s prebivalištem na području Grada Šibenika koja ostvaruje zajamčenu minimalnu naknadu. Uskrsnicu od 75 eura može dobiti umirovljenik s visinom mirovine od 250 do 350 eura. Uskrsnicu od 50 eura može ostvariti umirovljenik s mirovinom od 350 do 450 eura.

Valpovo

Uskrsnicu od 50 eura dobit će osobe koje imaju prebivalište na području Grada Valpova i primaju mirovinu koja nije veća od 400 eura. Dobit će je i korisnici nacionalne naknade za starije osobe.

Varaždin

Grad Varaždin ove je godine povećao iznos uskrsnice za umirovljenike i ostale kategorije građana. Povećali su i cenzus s dosadašnjih 500 na 600 eura. Umirovljenici koji imaju mirovinu do 350 eura mirovine za Uskrs će dobiti 75 eura. Umirovljenicima s mjesečnim prihodima od 350 do 600 eura isplatit će se 60 eura. Ostali korisnici dobit će 75 eura uskrsnice. Dosadašnji iznos uskrsnica za sve navedene skupine bio je 50 eura.

Varaždinske Toplice

Uskrsnicu će dobiti svi umirovljenici, bez obzira na visinu mirovine. Uskrsnice će biti u iznosu od 40 eura.

Velika Gorica

Umirovljenici koji imaju mirovinu do 670 eura i korisnici nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem na području Grada Velike Gorice dobit će uskrsnicu u iznosu koji ovisi o mjesečnim prihodima. Umirovljenici s mirovinom do 230 eura dobit će 120 eura uskrsnice, oni koji imaju mirovinu između 250 i 350 dobit će 65 eura.

Uskrsnicu u iznosu od 50 eura dobit će oni s mjesečnim prihodima od 350 do 430 eura. Umirovljenici čija mirovina iznosi između 430 i 670 eura dobit će 40 eura uskrsnice. Korisnici nacionalne naknade dobit će uskrsnicu od 120 eura. Isplata će biti od 17. ožujka do 10. svibnja, a više o svemu možete pročitati na stranicama Grada Velika Gorica.

Vinkovci

Umirovljenici s mirovinom do 370 eura dobit će uskrsnicu u iznosu od 60 eura. Osobe s mjesečnim prihodom mirovine od 370 do 490 eura, dobit će uskrsnicu od 40 eura. Zatim, uskrsnicu od 40 eura dobit će i korisnici prava na osobnu invalidninu i inkluzivni dodatak.

Virovitica

Uskrsnicu će dobiti umirovljenici čija je mirovina manja od 450 eura. Oni čija je mirovina do 200 eura, dobit će uskrsnicu od 100 eura, a 50 eura će dobiti oni s mirovinom između 200 do 450 eura.

Zagreb

Zagrebački umirovljenici s mirovinom do 350 eura do 4. travnja trebaju podnijeti zahtjev za uskrsnicu od 100 eura.

Zahtjev trebaju podnijeti na Odjelu za socijalnu skrb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Nova cesta 1, radnim danom od 8.30 do 15.30. Napomena je da će oni koji se prijave do 4. travnja dobiti uskrsnice u travnju, prije Uskrsa, a oni koji se prijave do kraja travnja, uskrsnicu će dobiti tijekom svibnja.

Zaprešić

Umirovljenici s prebivalištem u Zaprešiću mogu se prijaviti od 24. veljače do 23. svibnja, bez obzira na visinu mirovine, kako bi dobili uskrsnicu od 40 eura. Uskrsnicu mogu dobiti i korisnici zajamčene minimalne naknade. Isto tako i oni sa statusom nezaposlenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Prijave se podnose u Pisarnici Gradske uprave, Nova ulica 10 ili poštanskim putem na istoj adresi. Prilikom prijave potrebno je uz sebe imati osobnu iskaznicu i rješenje o mirovini ili zadnji odrezak od mirovine.

Zlatar

Uskrsnicu od 35 eura dobit će umirovljenici čija mirovina iznosi manje od 450 eura. Isto tako će je dobiti korisnici zajamčene minimalne naknade.

Županja

Grad Županja će umirovljenicima isplatiti uskrsnice u iznosu od 70 eura. Pravo ostvaruju umirovljenici s prebivalištem na području Županje koji imaju mirovinu do 600 eura. Uskrsnica će im biti uplaćena na tekuće račune, a onima koji ih nemaju Fina će taj iznos isplatiti u gotovini, piše zupanjac.net.

