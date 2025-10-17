Važna obavijest HZMO-a: U utorak počinje isplata za više od 144.000 građana

U utorak 21. listopada počinje rujanska isplata doplatka za djecu.
Dobit će ga 144.582 korisnika za ukupno 289.336 djece.
"Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a – www.mirovinsko.hr", ističu iz HZMO-a.
