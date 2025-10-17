Oglas

DJEČJI DOPLATAK

Važna obavijest HZMO-a: U utorak počinje isplata za više od 144.000 građana

N1 Info
17. lis. 2025. 09:50
euro, euri
Pixabay/Ilustracija

U utorak 21. listopada počinje rujanska isplata doplatka za djecu.

Dobit će ga 144.582 korisnika za ukupno 289.336 djece.

"Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a – www.mirovinsko.hr", ističu iz HZMO-a.

Teme
HZMO djeca dječji doplatak isplata roditelji rujan

