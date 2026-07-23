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NASTAVAK PROBLEMA

Vozače čekaju nove loše vijesti: Od utorka ponovno poskupljuje gorivo

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N1 Info
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23. srp. 2026. 17:46
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Gorivo
Freepik/Ilustracija

Loše vijesti za vozače, od utorka bi ponovno moglo poskupjeti gorivo.

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Kako doznaje Dnevnik Nove TV, prema trenutačnom modelu izračuna, Eurosuper bio bi skuplji devet centi po litri, stajao bi 1,63 eura.

U slučaju Eurodizela očekuje se poskupljenje od 20 centi, pa bi nova cijena litre iznosila 1,79 eura. Najviše bi mogla rasti cijena plavog dizela, 22 centa. Litra bi stajala 1,24 eura.

Konačne cijene i korekcije Vlada će donijeti na telefonskoj sjednici. Prostora za promjene ima još sutra, kada završava obračunsko razdoblje.

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Teme
benzin dizel gorivo poskupljenje goriva

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