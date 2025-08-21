Oglas

Razgovori s Ministarstvom

Zakon o poljoprivrednom zemljištu: HPK ne odustaje od izmjena

Hina
21. kol. 2025. 09:29
traktor, poljoprivreda
Pexels / Ilustracija

Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) priopćila je u četvrtak kako od Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i šumarstva od rujna očekuje nastavak aktivnosti povezanih s izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, uz prihvaćanje prijedloga poljoprivrednika.

HPK smatra da sadašnji Zakon o poljoprivrednom zemljištu nije dobar i tvrdi da to pokazuju brojni primjeri na terenu, te da se hitno treba izmijeniti.

Očekuje da će tijekom jeseni biti pokrenut rad povjerenstva o izmjenama zakona te da će se uvažiti stavovi HPK-a.

Ministarstvo je prihvatilo samo dio prijedloga

"Sve što je HPK predložio išlo je u dobrom smjeru, a pojedine prijedloge Ministarstvo poljoprivrede je prihvatilo, međutim kada je konačni tekst zakona usvojen dobrim dijelom je izgubio svoj prvotni smisao. Tada smo u dopisu Ministarstvu i Vladi, zatražili obustavu svih natječaja, dok se Zakon o poljoprivrednom zemljištu ne promijeni", kaže se u priopćenju.

Najavljuje se da će daljnje aktivnosti komore ovisiti o zajedničkom stavu Upravnog odbora i svih odbora HPK-a jer je to jedini način da se ide s jedinstvenim stavom o zakonu. Ujedno se ističe da su istupi pojedinih članova HPK-a  (OPG-ovi su obavezni su članovi HPK) samovoljni i ne održavaju usuglašeni stav Upravnog odbora HPK-a.

Korektna dosadašnja suradnja

Pri tome, kako se navodi, zakon treba biti pravedan i u funkciji poljoprivredne proizvodnje, investicija i razvoja poljoprivrede i proizvodnje hrane.

HPK ocjenjuje da je dosadašnja suradnja s Ministarstvom bila korektna: ponovo se održavaju sastanci po odborima, a pokrenute su i redovite mjesečne koordinacije osobito o međunarodnim pitanjima i zajedničkim stavovima o novoj EU-ovoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici.

Upravni odbor HPK još je u ožujku 2024. godine zatražio hitno stavljanje van snage Zakona o poljoprivrednom zemljištu te je, kako se podsjeća, tada tražio sastanak s premijerom Andrejom Plenkovićem.

