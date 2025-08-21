Zakon o poljoprivrednom zemljištu: HPK ne odustaje od izmjena

"Sve što je HPK predložio išlo je u dobrom smjeru, a pojedine prijedloge Ministarstvo poljoprivrede je prihvatilo, međutim kada je konačni tekst zakona usvojen dobrim dijelom je izgubio svoj prvotni smisao. Tada smo u dopisu Ministarstvu i Vladi, zatražili obustavu svih natječaja, dok se Zakon o poljoprivrednom zemljištu ne promijeni", kaže se u priopćenju.